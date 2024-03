BBB 24: Davi acusa Wanessa Camargo de agressão por tapa na perna

"Se fosse eu, eu queria só ver. Se eu entrasse no quarto daquela forma e desse um tapa na perna dela, aí eu queria ver como iria estar isso aí", disse Davi - (crédito: Reprodução/Globo) Agência Estado Agência Estado E-mail

Davi acusou a cantora Wanessa Camargo de agressão neste sábado (2/3). O caso ocorreu após o motorista de aplicativo ter sido acordado pela artista após a festa da noite desta sexta-feira (1º/3). O brother pediu para ir até o confessionário reclamar da atitude.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa de Wanessa, mas ainda não obteve um pronunciamento sobre o caso. O espaço segue aberto.

Na ocasião, a cantora havia entrado no quarto em que Davi dormia pulando, gritando e acendendo as luzes. Em determinado momento, ela começa a dançar em frente à cama do brother, quando supostamente acerta a perna do motorista de aplicativo. Wanessa logo diz: "Desculpa, Davi. Eu não estou bem não, cara".

Logo em seguida, o participante do reality show pediu para ir ao confessionário falar sobre o ocorrido. Em conversa com outros participantes, Davi afirmou ter pedido para que a produção tome atitude e acusou a cantora de tê-lo agredido com um tapa na perna.

"Se fosse eu, eu queria só ver. Se eu entrasse no quarto daquela forma e desse um tapa na perna dela, aí eu queria ver como iria estar isso aí", desabafou ele. "Estou cheio de ódio aqui, isso não se faz não, parceiro. ... Tenho certeza que eles a produção vão tomar uma atitude."

O Estadão também entrou em contato com a Rede Globo para um pronunciamento sobre o caso, mas igualmente não obteve retorno. O espaço segue aberto.