‘Sessão da Tarde’: saiba quem já morreu do elenco do filme mais reprisado

A Sessão da Tarde completa 50 anos no ar nesta segunda-feira (4), na programação da Globo. A faixa, que é uma das mais antigas da TV brasileira, exibe clássicos e inéditos diariamente, e marcou a memória do grande público com a transmissão de grandes sucessos do cinema.

O produto viveu seu auge, entre as décadas de 1980 e 1990, e se tornou a atração mais assistida das tardes da Globo naquela época. Apesar da queda em audiência anual e os rumores de uma possível extinção que costumam surgir, o formato permanece sendo líder isolado em audiência nos quatro cantos do Brasil.

Curiosamente, o filme Ghost – Do Outro Lado da Vida (1990), é o mais veiculado pela Sessão da Tarde, tendo sido exibida pela primeira vez em 1993. De lá pra cá, o premiado longa foi reapresentado 25 vezes pelo horário.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista de quem já morreu do elenco do filme mais reprisado pelo Sessão da Tarde. Confira:

Patrick Swayze

O ator, que interpretou o grande protagonista de Ghost, faleceu em 14 de setembro de 2009, aos 57 anos, após complicações ocasionadas por um câncer no pâncreas. O consumo excessivo de álcool e cigarros, mesmo após o diagnóstico, teriam contribuídos para uma piora no tumor do ator, que não resistiu.

Patrick Swayze (Foto: Reprodução)

Rick Aviles

Intérprete do personagem Willie Lopez, assassino de Sam Wheat, no filme Ghost, o ator e comediante faleceu em 17 de março de 1995,aos 42 anos, em Los Angeles, Califórnia, vítima de complicações da AIDs, a qual contraiu o vírus HIV após abuso de heroína.