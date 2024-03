Sam Smith e SZA sobem ao palco do Lollapalooza neste domingo (24/3), no último dia da edição deste ano. O evento, que ocorre anualmente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, começou na última sexta (22).

Esta será a primeira passagem de SZA pelo palco do Lolla. Entre os sucessos da estadunidense de 34 anos estão Kill Bill, Kiss me more e Snooze.



Sam Smith se apresentou no Lolla em 2019, mas já esteve no Brasil em 2015, quando fez show no Rock in Rio. Entre os sucessos do cantor estão Stay with me, Too good at goodbyes e o recente hit Unholy.

Além deles, outros artistas são esperados nos quatro palcos do festival. Confira os horários das apresentações:

Palco Budweiser:

Benziê: 12h45 às 13h25

Hungria: 14h30 às 15h30

Nothing But Thieves: 16h40 às 17h40

Phoenix: 18h50 às 19h50

SZA: 21h30 às 22h45

Palco Samsung Galaxy:

Yma: 12h às 12h40

Braza: 13h30 às 14h25

Dayglow: 15h45 às 16h35

Gilberto Gil: 17h45 às 18h45

Sam Smith: 19h55 às 21h25

Greta Van Fleet: 22h50 às 00h

Palco Alternativo

MC Daniel: 12h45 às 13h25

Céu: 14h30 às 15h30

Rael: 16h40 às 17h40

Omar Apollo: 18h50 às 19h50

The Driver Era: 21h30 às 22h30

Perry's By Johnnie Walker

Dj Subúrbia: 12h às 12h45

MC Soffia: 13h às 13h45

Vulgo FK + Dricka: 14h às 15h

TZ da Coronel + Oruam: 15h15 às 16h15

Livinho + MC Davi: 16h45 às 17h45

J. Worra: 18h às 19h

Dombresky: 19h15 às 20h15

Zhu: 20h30 às 21h30

Meduza: 21h45 às 22h45