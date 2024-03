BBB 24: veja quem pode ir ao paredão conforme dinâmica da semana

Uma nova semana começou na noite de quinta-feira (21/3) na casa do BBB 24 e com ela vieram novas especulações para o próximo paredão, que será formado no domingo (24). Pitel foi uma das que mais especulou sobre o que o pode ocorrer e traçou uma estratégia para indicar todos os adversários do quarto Gnomos.

O quarto já teve uma vitória quando Giovanna foi a campeã da prova do líder o que garante a eles um indicação direta para a berlinda da semana. A estratégia de Pitel era que o Quarto conseguisse adquirir o poder Curinga desta semana, bem como o colar do anjo. Assim, eles conseguiriam indicar quatro pessoas do Quarto Fadas, três delas indo ao paredão.

Pitel: "Se a Giovanna conseguir comprar o Poder [Curinga] e o Anjo cair pra cá, a gente tem chance de mandar 4 deles todos" ???? #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/w4XlR42vZM — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2024

Estão no Quarto Gnomos Fernanda, Pitel, Giovanna, Leidy, Lucas Buda e MC Bin Laden e no Quarto Fadas estão Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus.

Contudo, pela dinâmica da semana, e pelo fato de Matteus ter arrematado o Poder Curinga na manhã desta sexta (22), existe a possibilidade de que o cenário de colocar três Fadas no paredão aconteça apenas se um Gnomo estiver junto com eles.

Relembre a dinâmica da semana:

Quinta-feira (21/3): Prova do Líder (vencida por Giovanna)

Prova do Líder (vencida por Giovanna) Sexta-feira (22/3): Dinâmica do Perde ou Ganha, Leilão do Poder Curinga e duas indicações para a Na Mira do Líder

Dinâmica do Perde ou Ganha, Leilão do Poder Curinga e duas indicações para a Na Mira do Líder Sábado (23/3): Prova do Anjo (anjo autoimune mas não imuniza ninguém)

Prova do Anjo (anjo autoimune mas não imuniza ninguém) Domingo (24/3): Paredão Quádruplo será formado Líder Indica Votação da casa; dois mais votados estão no Paredão Contragolpe do mais votado pela casa Contragolpe do 2º mais votado pela casa Dono do Poder Curinga veta alguém da Prova Bate e Volta Prova Bate e Volta - três jogam, um se salva

Paredão Quádruplo será formado Terça-feira (26/3): Eliminação de um participante

Confira os cenários do paredão:

Poder Curinga e Colar do Anjo com as Fadas

Líder Giovanna indicará uma Fada;

Uma Fada ficará imune com o colar do Anjo;

Casa irá votar em duas pessoas: uma pessoa do quarto Fadas e outra do Gnomos devem ser os mais votados;

Contragolpe do mais votado pela casa 1: como provavelmente será um Fada, um Gnomo será indicado

Contragolpe do mais votado pela casa 2: como provavelmente será um Gnomo, uma Fada será indicada

Como Matteus é o dono do Poder Curinga, ele poderá vetar a participação de um dos emparedados na Prova Bate-Volta. Assim, um Gnomo seria vetado.

Fariam a prova Bate-Volta duas Fadas (uma mais votada pela casa a outra indicada em contragolpe) e um Gnomo (aquele que não foi vetado pelo Poder Curinga).

Paredão Quádruplo pode ser formado por: Duas fadas e dois Gnomos — caso uma Fada se salve no Bate-Volta Três Fadas e um Gnomos — caso um Gnomo se salve no Bate-Volta



Poder Coringa com Fadas e Colar do Anjo com os Gnomos

Líder Giovanna indicará uma Fada;

Um Gnomo ficará imune a votação com o colar do Anjo;

Casa irá votar em duas pessoas: uma pessoa do quarto Fadas e outra do Gnomos devem ser os mais votados;

Contragolpe do mais votado pela casa 1: como provavelmente será um Fada, um Gnomo será indicado

Contragolpe do mais votado pela casa 2: como provavelmente será um Gnomo, uma Fada será indicada

Como Matteus é o dono do Poder Curinga, ele poderá vetar a participação de um dos emparedados na Prova Bate-Volta. Assim, um Gnomo seria vetado.

Fariam a prova Bate-Volta duas Fadas (uma mais votada pela casa a outra indicada em contragolpe) e um Gnomo (aquele que não foi vetado pelo Poder Curinga).



Paredão Quádruplo pode ser formado por:

Duas fadas e dois Gnomos — caso uma Fada se salve no Bate-Volta

Três Fadas e um Gnomos — caso um Gnomo se salve no Bate-Volta



Quem podem ser os emparedados?

Como ainda não foi realizada a prova do Anjo, é difícil prever ao certo quem podem ser os emparedados da semana, mas é possível especular para onde vão os votos da semana, uma vez que os integrantes de cada quarto tendem a votar todos juntos.

Indicação do líder

Na noite desta sexta-feira (22), Giovanna terá que indicar duas pessoas para a "Mira do Líder". Essas indicações serão do Grupo Fadas e provavelmente estão entre Beatriz, Alane e Davi, com Beatriz sendo a mais provável indicação ao paredão, tendo em vista que foi a indicada por Giovanna na semana passada, quando também era líder, e Bia foi vetada por Giovanna e impedida de fazer a prova do líder.

Votação

Os votos dependem do colar do Anjo, contudo, sem saber quem irá recebê-lo, é possível ver para onde irão os votos. O Quarto Gnomos comentou ao longo da semana o plano de ir em peso em Matteus, do quarto Fadas, Davi também pode ser o escolhido da votação.

Já o Quarto Fadas deve ir em Lucas Buda, que teve uma questão com Isabelle e Alane na noite de quinta (22), ao tentar criar uma atrito delas com Fernanda. Os votos deles também podem acabar em MC Bin Laden, que também é alvo comum deles no paredão.

Pela dinâmica, os contragolpes são mais difíceis de prever, uma vez que podem variar de pessoa para pessoa, já que é uma decisão individual, e não seguir agendas de cada grupo. Alvos mais prováveis são: Fernanda do Gnomos e Davi do Fadas, caso ainda não tenham sido alvo da votação.

A formação do paredão será realizada no domingo (24) e quatro pessoas vão para a berlinda. A eliminação será na terça (26).