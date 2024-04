Lista de 8 livros infantis com grandes e divertidas lições de vida

Assim como o coelho Leocádio, protagonista desta obra escrita e ilustrada pela educadora Deborah Marcero, muitas crianças não gostam de sentir medo, tristeza ou solidão. Então, o personagem tem uma brilhante ideia: guardar cada um de seus sentimentos em potes e os esconder onde não o incomodarão mais. Porém, quanto mais reconhece as próprias emoções, o coelhinho percebe a importância de externalizá-las. A lição que fica é que a vida é mais colorida e leve quando se libertam os sentimentos.

Na obra ‘Dona Antônia e gata Chica em Cadê o toucinho que estava aqui?’, as crianças podem ampliar seu vocabulário e se conectar com brincadeiras do passado (Imagem: Reprodução digital | Cleo Busatto)

Escrita por Cléo Busatto, nesta releitura da parlenda "Cadê o toucinho que estava aqui?", as crianças podem ampliar o vocabulário emocional, compreender mais sobre o mundo e se conectar com brincadeiras do passado que desenvolvem as potencialidades criativas. Tudo isso acontece a partir de uma divertida perseguição entre Dona Antônia, uma idosa simpática e amante dos animais, e Chica, uma gata gulosa que rouba o toucinho da tutora. Juntas, elas também mostram a importância da companhia dos animais e de transmitir o conhecimento popular aos pequenos.

4. Maion – ancestralidade e história