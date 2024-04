O prêmio do BBB 24 aumentou na noite de terça-feira (3/4) e deve ultrapassar, em breve, o valor final do BBB 23, que foi de R$ 2,88 milhões. A bolada na edição pode aumentar, ou não, toda terça-feira com dinâmicas que envolvem sorte com a escolha de um envelope ou com o girar de uma roleta.

Antes de anunciar a eliminação de Pitel, o apresentador Tadeu Schmidt deu continuidade a uma das dinâmicas que tem ocorrido nas últimas semanas. A líder, que desta vez era Giovanna, deveria escolher um envelope na sala.

A mineira escolheu o de número 3 e ao abrir descobriu que ele valia R$ 220 mil. Então ela precisou escolher se a quantia do envelope seria adicionada ao prêmio final ou se o valor acumulado estaria nas mãos do eliminado da semana, na roleta do estúdio.

Giovanna quis adicionar o valor do envelope ao prêmio e fez com que a premiação passase de R$ 2,2 milhões para R$ 2,42 milhões.

Como ainda faltam algumas semanas para o fim do programa, é possível que a premiação do BBB 24 seja a maior da história e ultrapasse os R$ 2,88 milhões vencidos pela campeã do BBB 23, Amanda.

Como anunciado no começo do reality, a premiação pode inclusive passar de R$ 3 milhões, a depender da sorte dos participantes nas dinâmicas que acumulam prêmio no programa.