Veja como cada signo lida com o medo

Conforme a astrologia, o signo sob o qual uma pessoa nasce pode influenciar diversos aspectos de sua personalidade, incluindo a forma como ela lida com emoções como o medo. Isso porque cada nativo tem características distintas que moldam a maneira como ele se comporta e reage a situações desafiadoras. "Uma pessoa pode sentir muito medo e carregar isso consigo o resto da vida, outras podem lidar muito bem com esse sentimento sem se intimidar", comenta a consultora esotérica Ana Lúcia, da iQuilibrio.

Por isso, a seguir, Ana Lúcia explica como cada signo reage quando está com medo. Confira!

Áries

Áries usa o medo como combustível para reagir (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Medo? Não sente. Essa emoção é combustível para esse nativo colocar em prática toda a sua energia e competitividade. O ariano é o soldado do zodíaco, nasceu com espírito de luta. Por isso, as suas respostas são rápidas. Eles enfrentam o medo de frente sem pensar, apenas reagem instintivamente. Mas se o abalo emocional for grande, tenderá a sentir dores de cabeça.

Touro

Touro costuma se sentir paralisado pelo medo e usa a comida como válvula de escape (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock) O medo normalmente paralisa o nativo de Touro. Isso porque ele tem ação lenta e evita o confronto. Normalmente, para ele a resposta vem depois. Consciente da sua natureza de preservar, manter a paz e a estabilidade, o taurino é precavido e se abala quando é surpreendido. A comida, por sua vez, é uma válvula de escape para descontar o impacto causado pelo medo. Gêmeos Gêmeos usa a ansiedade para encontrar soluções para o seu medo (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock) Para Gêmeos, a ansiedade costuma tomar conta em situações de tensão e medo, pois ele pensa em todas as possibilidades ao mesmo tempo. Por outro lado, essa agilidade de pensamento é ótima para achar soluções – normalmente mais de uma. Ele analisa bem as situações e, quando não encontra saída, sempre sabe quem é capaz de resolver. Câncer O medo pode causar situações de pânico nos nativos de Câncer (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock) Câncer é vulnerável emocionalmente. Chora, se desespera, ou trava e fica quieto, calado. O medo pode desencadear nele situações de pânico, pois abala as suas estruturas. Pode não ficar aparente no início, mas vai exigir terapia para curar os traumas mais adiante. Leão Leão costuma esconder das pessoas que sente medo (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock) O leonino sente medo, mas provavelmente vai esconder isso a todo custo. Se considera líder e precisa servir de exemplo. Quando o medo surge, ele usa seu lado teatral para descontrair, para achar soluções criativas e conduzir a situação até que todos estejam fora de perigo. Todavia, é importante que esse nativo aprenda a reconhecer essa emoção. Virgem Virgem geralmente sabe agir muito bem quando sente medo (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock) Virgem planeja tudo! Mentaliza rotas de fuga até em festas de família. Quando o medo chega sem anunciar, causa desconforto. Todavia, esse signo é dotado de muita inteligência e sempre tem alternativas práticas. Em resumo, sabe o que fazer e age friamente, calmamente. É um bom estrategista. Libra O medo costuma causar insegurança no nativo de Libra (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock) Um libriano trava quando está com medo, simplesmente não sabe o que fazer. Não gosta de confronto e tem dificuldade para tomar decisões. Provavelmente vai se sentir inseguro e pedir a opinião de alguém. Aliás, a rede de contatos nessas horas ajuda a confortar e a encontrar uma forma de encarar – ou não – o medo. Escorpião Escorpião encara o medo, mas costuma escondê-lo das outras pessoas (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock) Escorpião costuma acobertar o medo e, quando não consegue, se esconde das pessoas para não demonstrar. Guarda traumas que ninguém nunca irá saber, mas encara o medo. Sabe que transpor dificuldades é parte da vida e, cada vez que supera, reconhece em si o poder de modificar profundamente. Sagitário Sagitário costuma transformar o medo em uma história épica (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock) O sarcasmo, marca sagitariana, se faz presente quando esse nativo sente medo. Ele também tende a se impor, demonstrar força. Afinal, o que seria de um aventureiro se não houvesse o medo? Nada. Os sagitarianos riem dessa emoção. Quando tudo passa, fazem questão de transformar em uma história épica para ser contada. Capricórnio Capricórnio geralmente não deixar transparecer que está com medo (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock) Capricórnio tende a manter uma aparência fria. Não deixa transparecer as emoções, prefere fazer isso de forma reservada quando a situação já está superada ou para alguém de confiança. Responsável e prático, desde cedo esse nativo sabe que o desespero só atrapalha seus objetivos, e não seria diferente numa situação de medo. Ele está acostumado a uma rotina sob pressão. Aquário Nunca dá para saber como o nativo de Aquário vai reagir ao medo (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock) Aqui não dá para saber qual vai ser a reação, ninguém nunca sabe o que esperar de um aquariano. Ele não é convencional. Mas possui uma natureza gregária. Pode surpreender como um mártir que resolve enfrentar um medo em nome da família, dos amigos ou do grupo do qual se sente parte. Peixes Peixes pode ter crise de pânico por causa do medo (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock) Peixes pode desenvolver vícios ou crises de pânico. Tende ao escapismo. Foge daquilo que causa medo, pois é muito vulnerável às emoções boas ou ruins. Mas, também pode usar sua sensibilidade para transformar essa emoção em música ou poema, ou usar a experiência para confortar pessoas que passem pela mesma situação um dia. Por Alice Veloso Saiba Mais Diversão e Arte Morre ator Adrian Schiller, do live-action de "A Bela e a Fera"

