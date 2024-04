Festival itinerante de cultura negra começa neste domingo na Chapada

Promovido pelo coletivo Por nós pretas do Cerrado (CPRETAC), o festival Meu povo canta realiza a primeira edição no domingo (21/4) e nos dias 4 e 18 de maio, na Chapada dos Veadeiros. Para ampliar as manifestações culturais goianas, o evento é pensado, organizado e executado por mulheres negras.

A idealizadora do projeto é a psicóloga Chiara Santos, que teve a ideia a partir da experiência de trabalhar no CRAS Novo Horizonte, onde os pacientes pediam por atividades de cultura e lazer. “Ajudar essas pessoas e comunidades traz a elas um pouco de paz. Levar cultura também é uma ferramenta de saúde mental”, diz.

A programação contará com uma roda de conversa com as psicólogas do Coletivo e oficina de respiração consciente guiada por Cassandra Carvalho Velôso. Na sequência, ocorre o show do intercâmbio cultural, que contará com artistas que trabalham com expressões da cultura negra tradicional de outras regiões do país, como samba, forró e samba de coco.

“Acho que a nossa proposta principal é escutar e tentar entender o que está adoecendo, o que está fortalecendo, como é que a comunidade percebe essas expressões culturais, uma herança linda que a gente recebeu e nos ajuda a lidar com os desafios”, declara Chiara.

Um palco aberto destinado a estimular artistas da comunidade a demonstrarem seus talentos faz parte do projeto. Para encerrar a vivência, o Festival conta com uma apresentação de cultura tradicional goiana. O projeto foi contemplado pelo Edital 14 — Patrimônio Material e Imaterial do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2023, com produção do Coletivo Pretas do Cerrado.

A psicóloga ressalta que é um festival feito pela comunidade para a comunidade, que celebra as potências do lugar. “A programação traz diversidade. Estamos falando de cultura negra, de como ela contribuiu para a música, para a cultura, para a arte aqui no Brasil.”

Confira a programação completa

Domingo (21/4) - Povoado do Moinho (Remanescente de Quilombo) , na Quadra de esportes

13h às 14h30: Vivência Preta com o Coletivo pretas do Cerrado. Roda de Conversa com a psicóloga Chiara Santos (CRP 09/07559) e oficina de respiração consciente guiada por Cassandra Carvalho Velôso

15h às 16h: Roda de Samba | Bota pra Sambar. Atração intercâmbio cultural

16h às 17h: Palco Aberto

17h às 19h: Sr. Dédé. Atração Tradicional Goiana

10/5 - Região dos Assentamentos da Agricultura Familiar (P.A. Silvio Rodrigues, P.A. Dorcelina Folador I e II e P.A. Esuza),no Rancho da Dona Luzia (restaurante e ponto de encontro de foliões da comunidade)

15h às 16h30: Vivência Preta com o Coletivo pretas do Cerrado. Roda de Conversa com psicóloga Bruna lanara (CRP 09/013548) e oficina de respiração consciente guiada por Cassandra Carvalho Velôso

17h às 18h: Músicas autorais com Juju Erê. Atração intercâmbio cultural

18h às 19h: Palco Aberto

19h às 21h: Trio Buritis - Celiomar Vidal. Atração Tradicional Goiana

18/5 - Povoado do Sertão (Remanescente de Quilombo), no Quintal da Dona Andrelina

15h às 16h30: Vivência Preta com o Coletivo pretas do Cerrado. Roda de Conversa com psicóloga Paola Gomes (CRP 09/016510) e oficina de respiração consciente guiada por Cassandra Carvalho Velôso

17h às 18h: Forró para todes - Samba de Coco. Atração intercâmbio cultural

18h às 19h: Palco Aberto

19h às 21h: Dupla sertaneja Léo e Santiago. Atração Tradicional Goiana

Serviço:

Meu Povo Canta: Festival Itinerante de Cultura Negra no Cerrado, no domingo (21/4) e nos dias 4 e 18 de maio, nas Comunidades rurais de Alto Paraíso - GO. Entrada franca.



