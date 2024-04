Uma das obras mais obscuras da carreira do mestre mangaká Akira Toriyama, Sand Land, ganhou duas adaptações este ano, uma série e um jogo. Para marcar o lançamento do game, a Bandai Namco dos EUA postou em suas redes sociais uma mensagem especial do autor, convidando mais pessoas para se aventurar junto com o príncipe no deserto.





Sand Land launches soon!



The mysterious desert world where demons and humans live together from Akira Toriyama.



Take off in the Battle Tank and various vehicles to explore the vast regions as Fiend Prince Beelzebub!

