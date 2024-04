Documentário mostra abusos cometidos na produção de programas infantis

'O lado sombrio da TV infantil' ganha data de estreia na programação do Investigação Discovery - (crédito: Divulgação)

O documentário O lado sombrio da TV infantil estreia no Investigação Discovery em 3 de maio, às 22h45. A produção de cinco episódios trata dos abusos cometidos por Dan Schneider, antigo executivo da Nickelodeon, aos atores de clássicas séries infantojuvenis da emissora, caso de Tudo em cima (all that), Zoey 101, iCarly e Brilhante Victória. O documentário pode ser conferido na Max, plataforma de streaming onde foi disponibilizado.

Durante os cinco episódios, atores e demais funcionários ligados à produção dos programas retornam para relatar os horrores vividos por causa dos maus tratos e constantes abusos feitos por Schneider. O produtor era responsável por seriados como Sam e Cat e Drake e Josh. O registro audiovisual recorre a recursos como comentários retirados das redes sociais, além de trechos dos seriados e depoimentos das equipes envolvidas nas gravações, tudo para proporcionar à produção o tom documental.

O lado sombrio da TV infantil é uma produção assinada pelas diretoras Mary Robertson e Emma Schwartz, que buscam destrinchar os horrores e traumas causados por Schneider à equipe com a qual trabalhava, sempre envolta do racismo e do sexismo cometidos pelo produtor.