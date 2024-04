Complexo do Choro oferece programação especial para o feriado (1/5)

Nesta quarta-feira (1/5), às 19h30, o Complexo Cultural do Choro receberá a cantora Marcia Tauil, o cavaquinista Danilo Martins e o violonista Arthur 7 Cordas para uma noite de celebração da música popular brasileira. As apresentações fazem parte do quadro ‘Choro livre convida’, em que o conjunto Choro Livre traz outros artistas para performarem no Espaço do Choro. A entrada será franca.



Com 25 anos de carreira, a cantora Marcia Tauil já trabalhou ao lado dos mestres Roberto Menescal, Cristóvão Bastos e Rildo Hora. No repertório, a artista mescla canções autorais com recriações de clássicos da MPB. Danilo Martins, professor da Escola Brasileira de Choro e bacharel em Música pela UnB, é um dos cavaquinhos mais conhecidos das rodas de choro da cidade. Já Arthur Sete Cordas é uma das revelações do violão em Brasília. O jovem de 21 anos atua como líder, compositor e arranjador do regional Chorando Baixinho e participa do grupo de pagode Fala Comigo.



Com centenas de shows realizados, o grupo Choro Livre já se apresentou em mais de vinte países e dividiu o palco com artistas sagrados como Paulo Moura, Sivuca, Dominguinhos e Paulinho da Viola. O quinteto produziu até hoje quatro discos, com mais de cinco mil cópias vendidas.