Filme-concerto ‘Queen rock montreal’ chega à Disney+ em maio

A Disney+ divulgou, nesta segunda--feira (6/5), a data de estreia do filme Queen rock montreal, que apresenta a banda de rock mais icônica do mundo no auge de sua carreira. O longa é o primeiro a entrar no catálogo da plataforma com qualidade de som IMAX.

Queen rock Montreal captura os momentos mais icônicos da carreira da banda Queen. O filme-concerto remasterizado digitalmente apresenta shows que foram realizados em 24 e 25 de novembro de 1981, foram estruturados especificamente para serem filmados como um longa-metragem completo para documentar o show. O longa estreia, exclusivamente, na plataforma Disney+ dia 15 de maio.

O selo IMAX Enhanced facilita a reprodução de filmes com uma experiência próxima à do cinema. Alguns dispositivos Android/Google TV estão habilitados pelo DTS:X da Sony, Hisense, Sharp, Xiaomi, entre outros. Além disso, quem tiver receptores AV habilitados pelo DTS:X de fabricantes como Denon, Marantz e JBL também poderão aproveitar a experiência no lançamento.

Dentre os filmes da Marvel Studios disponíveis com som IMAX Enhanced no Disney+ estão Homem-Formiga e a Vespa, Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, Vingadores, Guerra Infinita, Vingadores, Ultimato, Pantera Negra, Pantera Negra: Wakanda Forever, Viúva Negra, Capitão América: Guerra Civil, Capitã Marvel, Doutor Estranho, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Eternos, Guardiões da Galáxia (Vol. 2), Guardiões da Galáxia (Vol. 3), As Marvels; Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis, Thor, Ragnarok e Thor: Amor & Trovão.