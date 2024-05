Senado cria comissão temporária externa para acompanhar tragédia no RS

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou, após reunião na tarde desta segunda-feira (6/5) para tratar da “adoção de medidas que auxiliem na reconstrução das áreas afetadas pelos temporais no Rio Grande do Sul”, que será criada uma comissão temporária externa, no âmbito da Casa Alta, para acompanhar os trabalhos no estado. Participaram do encontro os senadores Paulo Paim (PT-RS) e Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

“(A comissão) Terá como membros toda a bancada do Rio Grande do Sul, os senadores Paulo Paim, Hamilton Mourão e Ireneu Orth (PP-RS), e também uma indicação de cada bloco partidário, no total, portanto, de oito membros. Justamente para fazer o acompanhamento junto ao governo do estado e federal das medidas que estão sendo tomadas pelo Executivo e, ao mesmo tempo, centralizar as iniciativas legislativas, porque há muitas medidas que precisam ser estudadas. A própria viabilização de recursos ao estado do Rio Grande do Sul e municípios, a forma orçamentária de fazê-lo para não esbarrar em limitações que são impostas em regimes de normalidade, e isso não ser aplicado no momento de exceção, como o dessa tragédia”, disse Pacheco.

O senador destacou que conversou pela manhã com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para buscar “esse alinhamento das nossas instâncias”. “Inclusive, as consultorias já se reuniram pela manhã, do Senado e da Câmara, identificando as proposições legislativas que podem ser viabilizadas.”

Pacheco, Lira e o presidente Lula se encontrarão ainda hoje, no Palácio do Planalto, para alinhar as estratégias para socorrer os gaúchos. O senador frisou que também conversou pela manhã com o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB). “O momento, de fato, é de centralidade de iniciativas, de buscar haver uma concertação entre Legislativo, Executivo — federal e estadual — para tomarmos as melhores medidas possíveis”, declarou.

“O governador Eduardo Leite está elencando uma série de necessidades e de iniciativas que, por parte do governo do estado, serão propostas para o governo federal e que dependerão, naturalmente, da anuência do Congresso Nacional”, comentou o senador, completando que não foi nada em “específico, apenas um encaminhamento de procedimento”.

Paulo Paim foi às lágrimas ao explicar aos jornalistas a situação do seu estado após as enchentes. A tragédia já deixou 83 mortos e pelo menos 111 estão desaparecidos. "Nesse momento, é o apoio total que precisamos. Se puder mandar Pix para o governo do estado, tudo remete, ajuda, 20 'pilas', 10 'pilas', R$ 1, R$ 2. Tudo ajuda num momento desse, porque o momento é de salvar e para salvar é preciso estrutura. Por isso, fica aqui o nosso apelo. A posição do presidente de nos chamar aqui é grandiosa, chamou os três senadores do Rio Grande. Partido não é nada, nós vamos ajudar o povo gaúcho."

Vetos

O presidente do Congresso confirmou que a sessão das Casas para a análise dos vetos presidenciais, prevista para esta quinta-feira (9/5), está mantida. “Pode ser que, nesse momento, a sessão do Congresso seja inclusive útil, para poder definir essa questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária, além de outros vetos. Mas, obviamente que a Presidência do Congresso estará sensível aos reclames e ponderações feitas pelos parlamentares.”