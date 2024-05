Você sabia? Irmã de Cauã Reymond namora com ex-ator mirim da novela América

Recentemente, viralizou nas redes sociais, um vídeo em que Lara Rodi, irmã de Cauã Reymond, brinca com as situações cotidianas que enfrenta por ser irmã do ator. O que poucos sabem, no entanto, é que a jovem, além de ter um irmão famoso, também tem um namorado muito conhecido na mídia.

Lara Rodi, que trabalha como escritora e diretora, namora há 6 anos, com Matheus Costa, ex-ator mirim da novela América. Os dois engataram um romance em abril de 2018.

Além de América, onde interpretou o pequeno Rique, Matheus Costa também atuou em novelas famosas como Cobras & Lagartos (2006), Duas Caras (2007), Três Irmãs (2008), Escrito nas Estrelas (2010), Cordel Encantado (2011), Malhação Casa Cheia (2013) e Nos Tempos do Imperador (2022). Ele também já participou de produções da Record como Amor sem Igual (2021) e Reis (2023).

Nas redes sociais, Lara e Matheus estão sempre trocando declarações apaixonadas: "Enemies to Lovers [de inimigos a amantes], nossa história é um filme! Ninguém imaginava, nem nossos amigos mais próximos, nossos amigos em comum, nem a gente. Ninguém esperava e simplesmente aconteceu, dizem que quando é assim…", diz uma das postagens realizadas pelo casal.

"Você virou uma chave na minha cabeça no dia 6 de abril de 2018 e, desde então, a cada ano que passa eu entendo mais e mais que você é pra sempre. Amo você", acrescentou.

https://www.instagram.com/p/CqsWZ3XO62Q/?hl=pt-br&img_index=1

https://www.instagram.com/p/CUYoEqlD1ma/?hl=pt-br

https://www.instagram.com/p/C3yWu8QxgeH/?hl=pt-br

