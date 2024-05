Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (21/5)

Predadores e vítimas

Data estelar: Lua cresce em Escorpião.



Todos temos nossos momentos de vulnerabilidade e só nós, na intimidade, sabemos o quanto esses nos aterrorizam, porque conhecemos também o olhar predador que se aproveita das vulnerabilidades para lesar e manipular, e como, infelizmente, o mundo parece estar nas mãos dos predadores, se evoca a perspectiva de as vulnerabilidades se unirem e derem à luz essa força que os predadores temem, porque é sua vulnerabilidades.



Sim! Todos somos vulneráveis, até os predadores têm sua vulnerabilidade e essa radica na perspectiva de que os vulneráveis oprimidos se levantem em união contra os que nesse momento particular da história, geral e individual, significam os predadores.



Nenhum predador é eterno e nem tampouco vulnerabilidade alguma deixa de reconhecer sua força em algum momento da história.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Está tudo bem, mas à beira do precipício, o que requer de sua alma uma presença de espírito redobrada para não ceder à vertigem. O equilíbrio há de ser dinâmico, um passo após o outro, com a maior graça possível.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É preciso muita presença de espírito para administrar a realidade atual, e vale a pena assumir essa postura, porque de uma maneira ou de outra, você chegou até aqui e agora com a alma motivada por pretensões concretas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Difícil as pessoas ajudarem, mas se, pelo menos, não atrapalharem, isso ajudará bastante. Procure você também assumir uma postura que facilite a vida de todas as pessoas envolvidas, com leveza e alegria.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Não há nada do que se preocupar, mas a alma se preocupa assim mesmo, nos momentos de maior autoconfiança sempre há uma nuvem no horizonte, o temor de que tudo degringole e dê errado. Ainda assim, não se preocupe.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando as pessoas querem, todo mundo se entende, inclusive superando discórdias que teriam parecido dificultar para sempre o entendimento. A boa vontade é a que resolve de verdade todas as necessidades.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O pouco que você fizer agora será o muito que o futuro será facilitado, portanto, é hora de colocar em prática tudo que você sabe e utilizar ao seu favor as condições desta parte do caminho. Em nome de seus interesses.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É possível alçar voos altos nesta parte do caminho, e isso infunde sentimentos ambíguos na alma, a excitação e entusiasmo das aventuras, mas também o medo de perder de vista a zona de conforto. Assim se escreve o destino.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É evidente que este não é um momento qualquer, e você precisa honrar a situação preservando sua presença e atendendo a tudo que acontece, sem se deixar levar por atitudes precipitadas, que estragariam o que está bom.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se você quiser entender como foi que chegou até aqui e agora, provavelmente se surpreenderia pela dificuldade de seguir uma linha coerente e direta, porque a vida é feita de muitos mistérios também, que mudam tudo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Selecione os instrumentos que ajudarão você a realizar suas pretensões, porque com bons instrumentos suas ações seriam mais eficientes e, com isso, se pouparia muito tempo e recursos. Instrumentos, escolha os seus.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se todos praticássemos o que predicamos, é certeza que, pelo menos, haveria menos estresse, porque não teríamos que carregar tantas máscaras. De uma forma ou de outra, o que tem de acontecer acaba acontecendo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As motivações precisam ser sinceras e verdadeiras, porque de outro modo o futuro se desenha sombrio. Imagine você ter de se vincular a pessoas e rotinas sem você gostar verdadeiramente da situação? Impensável.