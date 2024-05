Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (24/5)

Não me atreveria a dizer que o ser humano é predador por natureza - (crédito: Pixabay/Reprodução)

Nossa complexidade

Data estelar: Lua Cheia em Sagitário.



Predar as vulnerabilidades do sistema em geral e das particularidades individuais, esse é um comportamento que existe em tão diversos graus em nossa humanidade, que determina a diferença entre a pessoa comum que eventualmente não devolve o troco a mais que recebeu por engano, daquela que caracteriza um criminoso profissional e empedernido.



Não me atreveria a dizer que o ser humano é predador por natureza, porque ao fazer essa afirmação levantaria um coro ao meu favor apoiando a moção, a despeito de que para a fazer seria necessário ignorar a realidade de haver também milhões de seres humanos que não são predadores profissionais, apenas eventuais, e olha lá.



O ser humano é tão capaz de proteger a vulnerabilidade quanto também de a explorar, assim de complexa é nossa humanidade.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Encontrar pessoas e desfrutar da alegria dos encontros, essa é uma experiência edificante que há de ser aproveitada por você enquanto durar, porque a história comprova que as pessoas costumam se enredar em conflitos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

No meio desse mundaréu de dilemas que se apresentam justo no momento em que você teria de efetivar alguma ação concreta, também há a vontade de se lançar à aventura sem se importar com os resultados. Esse é o caminho.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quando você conseguir explicar os assuntos complicados sobre os quais sua alma reflete de uma forma com que até as crianças entendam, então e somente então você poderá afirmar que aprendeu a se comunicar direito.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Por enquanto, continua sendo melhor você se adaptar às circunstâncias do que tomar iniciativas que ainda não estão maduras o suficiente para darem certo. O processo de adaptação requer contenção de sua parte.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se o medo não existisse, é certo que a vida seria mais excitante para os seres humanos, dado que se acostumariam a fazer muito mais do que hoje em dia fazem, e também porque o medo as faz pensar mais e fazer muito menos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os próximos tempos serão de muito trabalho, porque sua alma precisa erguer a estrutura que servirá de suporte para continuar desfrutando da vida com prazer e regozijo, se distanciando do sofrimento inútil.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se não houvesse algo que representasse um obstáculo ou ainda uma pessoa inimiga, provavelmente sua alma não evoluiria nem tampouco consideraria a possibilidade de a vida ser experimentada de diversas outras formas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

De um jeito ou de outro, as coisas se encaminham do jeito que você desejava, mas como não foram conduzidas intencionalmente por você isso abre a brecha para sua alma sentir medo de tudo mudar a qualquer momento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Dizer a verdade e não ofender é uma virtude, não apenas para quem quer dizer a verdade, mas também para quem tem de ouvir o que, de outra forma, não gostaria. A verdade liberta, mas antes precisa bagunçar o coreto.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ainda que seja pouco o que você possa fazer para consertar o que andou se estragando, mesmo assim significará muito para todas as pessoas envolvidas, porque se ninguém faz nada, o ressentimento só aumentará.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tomando atitudes carinhosas, que demonstrem afeto e cordialidade, você abrirá portas que de outra maneira ficariam hermeticamente fechadas. Faça isso com a espontaneidade de quem quer viver bem.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Observe com carinho suas falhas, porque por trás delas se esconde a luz e os tesouros que com tanta vontade sua alma procura. Não se trata de tirar leite de pedras, mas de movimentar as pedras para que revelem o que ocultam.