Anúncio da quarta edição de AFROPUNK conta com participações de artistas inéditos

O Movimento AFROPUNK que já existe há 20 anos, teve sua estreia no Brasil em Salvador no ano de 2021. Em sua quarta edição em território brasileiro, o festival Afropunk acontece na Capital da Bahia, Salvador nos dias 9/11 e 10/11. A divulgação do line-up apresenta músicos nacionais e internacionais como as maiores representantes do rap feminino do país, as rappers Duquesa e Ebony. Além de artistas do cenário do rap, o show conta com a participação de Léo Santana, além de vários outros artistas aclamados.

A trilha sonora do primeiro dia do evento fica sob responsabilidade do sambista Jorge Aragão, tendo também a presença da rapper Duquesa e do compositor de axé Léo Santana. No domingo, segundo dia de shows, é confirmada a presença de Ebony junto do Mateus Fazeno Rock, conhecido como ‘roqueiro de favela’, além de outros artistas que farão shows nos dias nove e dez de novembro.





AFROPUNK é um dos festivais mais aguardados, conseguiu movimentar 19 milhões na economia de Salvador, abrangendo sobretudo empreendedores negros. O evento já reuniu 50 mil pessoas.





line-up anunciado até agora para o AFROPUNK Brasil 2024:

9 de novembro (sábado)

Jorge Aragão

Leo Santana

Planet Hemp

Duquesa

Melly

Ilê Aiyê convida Virginia Rodrigues

Irmãs de Pau e Evylin





10 de novembro (domingo)

Ebony

Mateus Fazeno Rock

Silvanno Salles

Timbalada

Fat Family canta Tim Maia

Larissa Luz





Serviço





O Festival AFROPUNK Brasil acontece nos dias nove e dez de novembro de 2024, no Parque de Exposições de Salvador. Ingressos a partir de 75$ (meia primeiro lote) e 90 (inteira primeiro lote). Classificação 14 anos.





Link para comprar o ingresso: https://www.sympla.com.br/afropunk