Henrique Cazes homenageia Waldir Azevedo em show no Clube do Choro

O Complexo Cultural do Choro será palco do show do cavaquinhista Henrique Cazes nesta sexta-feira (31/5) e no sábado (1/6), a partir das 20h30. O músico fará uma homenagem a Waldir Azevedo com uma releitura das principais composições do artista. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Bilheteria Digital, com a meia-entrada custando R$ 50, e a inteira, R$ 100.

Henrique Cazes gravou, há mais de três décadas, o CD Tocando Waldir Azevedo, que foi um marco na sua carreira. Além de apresentar às novas gerações a obra do instrumentista carioca morto em 1980, o disco tornou Cazes conhecido no meio musical. Nesta apresentação, o cantor será acompanhado por Henrique Neto, no violão de sete cordas, e Valerinho Xavier, na percussão. O trio tocará sucessos como Pedacinhos do céu, Delicado, Vê se gostas e Carioquinha.



Waldir Azevedo foi um famoso músico, compositor brasileiro e mestre do cavaquinho. O artista foi o primeiro a dar ao cavaquinho um protagonismo no choro, retirando-o da função de simples acompanhante para colocá-lo como instrumento solo. Azevedo foi um dos músicos mais influentes nesse meio musical.