Festival Magia Negra divulga programação para o mês de junho

A terceira edição do Festival Magia Negra terá início no dia 14 de junho, no Complexo Cultural de Samambaia. O festival terá duração de sexta a domingo e apresentará shows, oficinas, saraus, feiras e rodas de prosa. Além das programações culturais, o projeto passa por escolas em Taguatinga e Samambaia, ofertando aos estudantes o espetáculo de teatro Pai Nosso e contação de histórias com o professor Joelson Topete, da Paraíba.



Este ano, as atividades do festival também estarão em outras cidades do Distrito Federal, como os quintais amigos do Jovem de Expressão em parceria com Baile da Capi Tal em Ceilândia, Praça da CNF em parceria com Sarau de Quinta em Taguatinga, e na Asa Norte em parceria com o Choro no Eixo. As atividades em outras regiões são importantes para ampliar o projeto na periferia em diversos locais.



No Complexo Cultural, as salas, galpões e o teatro serão personalizados em homenagem a grandes personalidades e lideranças negras como a atriz Ruth de Souza, a poetisa Cristiane Sobral, a cantora Clara Nunes e a yalorixá Mãe Dora de Oyá, levando representatividade. Para entrada, é necessária a doação de uma lata de leite em pó ou 1kg de ração animal.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE JUNHO

SEXTA-FEIRA, DIA 14 DE JUNHO

1 - Oficina Cenas Curtas em Teatro Negro com Geise Prazeres e Coletivo ARAR. Das 19h30 às 22h30 - 3 horas de duração. Para atores e não atores, estudantes e pesquisadores de teatro negro, professores e alunos de escolas comuns e de teatro. Faixa etária a partir de 15 anos.

2 - Oficina A Corporeidade das Pisadas do Cavalo Marinho: O ator/ brincante de uma arte ancestral, com o brincante, professor e ator Joelson Topete (PB) - Das 19h às 23h - 4 horas de duração. Para estudantes de dança, em suas mais diferentes linguagens, brincantes da cultura popular, atores, professores, coreógrafos e público iniciante em geral. Faixa etária a partir de 13 anos.

3 - Oficina Mulher Macumbeira, Percussão Inicial para Mulheres, com Lirys Catharina. trazer seu instrumento de percussão: pandeiro, atabaque, caixa, alfaia, tantan, AB, etc). - Das 19h30 às 22h30, 3 horas de duração. Para mulheres de qualquer idade, iniciantes ou não em instrumentos de percussão.

SÁBADO, DIA 15 DE JUNHO

15h - Abertura do portão, funcionamento da praça central com a feira e bar (comidinhas)

15h50 - Roda de Prosa tem: A negritude como identidade no movimento Hip Hop? com X do grupo Câmbio Negro

16h35 - Discotecagem com DJ Odara

17h20 - Sarau de música e poesia com Magu Diga How e Cristiane Sobral

17h55 - Teatro com a peça Corpo Encruza

19h - Show do grupo Mariwô

20h30 Cortejo Show com grupo Coco dos Encantados

21h55 Coreografia A Dança Fortuita com Suene Karim e Igor Múyìwá

22h15 Show com Marcelo Café

23h20 Show com Dhi Ribeiro

Das 15h às 23h - Feira Multicultural, Mostra Fotográfica, Mostra Audiovisual

DOMINGO, DIA 16 DE JUNHO

15h - Abertura do portão, funcionamento da praça central com a feira e bar

15h50 - Roda de prosa tema: Educação e Ferramentas Anti Racistas, com Professora Néia Alves - Espaço Geledés

16h35 - Discotecagem com DJ Odara

17h20 - Sarau de poesia matuta nordestina com Lília Diniz e Cumpadi Anselmo

17h55 - Teatro dança com Marcos Davi no espetáculo Cair-se

19h - Show do grupo Coco de Quebrada

20h30 - Cortejo com o Afoxé Ogum Pá

21h55 - Coreografia A Dança Fortuita com Suene Karim e Igor Múyìwá

22h15 - Show com Filhos de Dona Maria

23h20 - Show com Banda Patacori

Serviço



Festival Magia Negra

Dias 14,15 e 16 de junho, no Complexo Cultural Samambaia (QS 301, Centro Urbano). Dia 14, das 19h às 23h, e nos dias 15 e 16, das 15h às 23h20. Entrada gratuita com a doação de uma lata de leite em pó ou 1kg de ração animal.