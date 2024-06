'De férias com o Ex Diretoria' estreia na MTV e Paramount+ nesta sexta

Cartaz De férias com o ex diretoria - (crédito: Divulgação/ Index Comunicação)

A temporada inédita do reality com figuras veteranas De férias com o Ex Diretoria, estreia nesta quinta-feira (6/6) na Paramount+ e na MTV às 21h20. De férias com o Ex Diretoria foi gravado em Maragogi e conta com a premiação de R$ 100 mil para o melhor ex da temporada.

De férias com o ex diretoria reúne participantes que fizeram história no reality. Com elenco de peso, o participante que for eleito o melhor ex da temporada levará para casa um prêmio de R$ 100 mil e será eleito o CEO da temporada. Figuras como Fernando Escarião, Lumena Aleluia, Nakagima, Stefani Bays e Igor Freitas são alguns dos nomes que causaram burburinho nesta temporada.

Além do elenco de peso, a nova temporada marca o retorno e participação de Gabi Prado, André Coelho e Ana Clara. De férias com o Ex Diretoria estreia nesta quinta-feira (6/6) na Paramount + e na MTV às 21h20.