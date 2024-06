Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (12/6)

Mentiras verdadeiras



Data estelar: Mercúrio e Saturno em quadratura.



Ah, o romance! Sob a luz da mesma Lua, através de incontáveis gerações, se fizeram promessas de amor eterno, de consagração e fidelidade que não foram cumpridas; mentiras que, pelo teor da paixão do momento, emergiam como verdades absolutas, inclusive para quem se atrevia e ainda se atreve a enunciar essas promessas. Mentiras verdadeiras.



E sob a luz da mesma Lua de sempre nossa humanidade continua apostando nas mentiras verdadeiras, porque o romance é apaixonante, e as paixões são os momentos perfeitos que temos disponíveis para experimentar.



Sim! As paixões, todas elas, são momentos perfeitos, vivências plenas, alinhamentos de mente, coração e corpo para que, mesmo proferindo as promessas de amor eterno que somos cientes de que não cumpriremos, ainda assim continuemos acreditando em suas mentiras verdadeiras.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Distorcer a verdade para puxar a sardinha para seu lado é uma atividade bastante comum nos relacionamentos humanos. Sobre isso se argumenta que não haveria mentira, apenas um truque mágico para distrair e ganhar tempo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A negociação está sobre a mesa, só falta saber se haverá boa vontade suficiente da parte de todas as pessoas envolvidas nesse sentido, porque não se trata apenas de negociar, como também de as pessoas se respeitarem.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há assuntos que não dá mais para driblar ou procrastinar, precisam ser resolvidos da melhor maneira possível e com urgência, sem você se importar com os resultados, apenas tomando as iniciativas pertinentes.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Esses pensamentos que, por enquanto, você não se atreve a compartilhar com ninguém, irão aumentando de tamanho e intensidade ao longo das próximas semanas, e se tornarão o elemento principal das transformações.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Talvez você tenha de lidar com pessoas que, a princípio, não sejam muito simpáticas, até muito pelo contrário, mas seria bom que, dessa vez, você não implicasse demais com isso e, ao contrário, promovesse entendimento.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nem tudo que você gostaria está disponível nesta parte do caminho, mas ao mesmo tempo sua alma é tomada por um tipo de urgência que não admite mais demoras. Está posto o dilema, seguir em frente ou esperar?

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As dificuldades podem ser dribladas, mas não anuladas, tenha isso em mente para não ficar dando murro em ponta de faca inutilmente. Diante das dificuldades, exercite sua capacidade de evitar o confronto. Isso ajudará.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Investigar melhor o que acontece seria a melhor atitude, mas nem sempre há tempo disponível para isso e, também, com a correria do dia a dia parece sempre mais sensato deixar tudo para depois. Porém, não dessa vez.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há conflitos que retornam uma e outra vez ao centro do palco, mas que continuam sem resolução, porque não há como solucionar nada sem que todas as pessoas envolvidas participem e tenham a boa vontade de se entenderem.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Pareceria bom analisar o que acontece para se esclarecer, porém, se você separar os ingredientes não obterá uma visão funcional e orgânica dos acontecimentos. Procure usar mais a intuição do que o raciocínio.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Será que vale tudo para obter os resultados pretendidos? A princípio, e sem um questionamento interior, pareceria que sim, mas isso só é assim porque a alma não se lança ao futuro, e se desinteressa dos resultados.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Daria para flexibilizar sua posição, mas serpenteia sempre pela alma de nossa humanidade o vício de estar com a razão do seu lado, e isso acaba com a perspectiva de se obterem entendimentos razoáveis entre as pessoas.