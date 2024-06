Projeto de formação em gestão de negócios prorroga inscrições

Projeto +LAB — Gestão de Negócios na Economia Criativa oferece, em sua primeira edição, cursos gratuitos com oficinas voltadas para profissionais que atuam no segmento da arte urbana e da produção cultural. As inscrições ficarão abertas até o dia 18 de junho. O início das aulas é no dia 20 de junho, às 19h30 no Sesc Newton Rossi na Ceilândia.



O projeto conta com os gestores culturais Cleber Lopes, Carol Peres e a idealizadora Luciana Alencar. As aulas têm início no dia 20 de junho e vão até o dia 20 e julho. Os cursos apresentados serão divididos em três módulos. O módulo I cuida do sistema cultural do DF, no qual os participantes fazem estudo da LOC e dos diferentes marcos legais que regem as políticas de fomento no Distrito Federal. O módulo II apresenta o empreendedorismo cultural e o último módulo faz um estudo da gestão administrativa e financeira. Totalizando quatro encontros presenciais, cada oficina terá duas horas de duração. Todas as atividades são gratuitas.

O objetivo principal da iniciativa é atender a 30 profissionais. Serão fornecidos acessos gratuitos a conteúdos disponíveis no site e nas redes sociais do projeto.





Serviço





Projeto +LAB - GESTÃO DE NEGÓCIOS NA ECONOMIA CRIATIVA

Inscrições gratuitas abertas até o dia 18 de junho pelo site. Início das aulas no Sesc Newton Rossi em Ceilândia, no dia 20 de junho das 19h30 às 21h30 e encerramento no dia 20 de julho. Não recomendado para menores de 18 anos.