Eduardo e Mônica e Orquestra Sinfônica na Semana do Meio Ambiente. Confira

O tradicional bloco brasiliense Eduardo e Mônica se apresenta no palco montado no estacionamento 12 do Parque da Cidade neste sábado (8), às 17h. A Orquestra Sinfônica encerra a programação da semana com uma apresentação no domingo (9), às 16 horas. Os músicos, sob regência do maestro Cláudio Cohen, se apresentam ao ar livre. As duas programações têm entrada gratuita.



Com o intuito de chamar a atenção do público para os problemas ambientais e a importância de preservar a biodiversidade, o Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado nesta quarta-feira (5/4). A Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema), preparou três dias de eventos gratuitos para prestigiar a data, trazendo atividades e palestras sobre o meio ambiente. Elas ocorrem de quinta-feira (6/4) até domingo (9/6), começando às 9h, no Parque da Cidade.



Incentivar a população a ter hábitos sustentáveis é um dos objetivos da Sema e, para isso, serão realizadas palestras sobre mudanças climáticas, oficinas com técnicas de plantio, vacinação antirrábica para pets domésticos, demonstrações de adestramento de cães e gatos e feiras de adoção responsável.



Secretário do Meio Ambiente, Gutemberg Gomes comenta sobre a importância da consciência ambiental. “No meio acadêmico, você aposta no aprendizado, então, o nosso desafio é a conscientização da população e, por meio de nossas palestras e de políticas públicas postas em práticas, você consegue fazer a população entender sobre a preocupação com o meio ambiente”, afirmou.

Para promover o bem-estar, serão realizados encontros com ciclistas e caminhantes, exposições de produtos, serviços turísticos e atividades com a participação do Batalhão de Polícia Ambiental. Entre as programações com mais visibilidade, estão a Unidade Móvel de Atendimento à Mulher, ações do programa Reciclotech (que explica o descarte correto de eletroeletrônicos) e a inauguração da Usina Pública de Energia Solar Fotovoltaica no Parque Ecológico de Águas Claras.

“A parceria com os estudiosos do meio ambiente é extremamente salutar para conscientização ambiental, ou seja, os próximos passos são dialogarmos com a sociedade para elaborarmos políticas públicas", ressaltou o secretário.

Programação

Sábado 08/06



Eduardo e Mônica

Local: Estacionamento 12 do Parque da Cidade

Horário: 17h

Domingo 09/06

Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro

Local: Estacionamento 12 do Parque da Cidade

Horário: 16h





Conexão Ambiental

Data: 6 a 9 de junho

Local: Estacionamento 12 do Parque da Cidade

Horário: 9h

Entrada gratuita

Classificação livre