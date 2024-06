Rádio Cultura realiza programação especial para Chico Buarque no dia 19/6

Em comemoração ao seu aniversário de 80 anos, nesta quarta-feira (19/6), o cantor e compositor Chico Buarque recebe homenagem inédita da Rádio cultura (77,9 MHz). A partir da 00h, a emissora de rádio de São Paulo traz uma programação totalmente voltada para o compositor.





O carioca Chico Buarque é considerado um dos melhores compositores brasileiros. Iniciou sua carreira em 1965. A lista de músicas de sua autoria que fizeram sucesso é ampla. Já compôs mais de 300 canções ao longo de sua carreira. O roteiro da madrugada será extenso. Das 4h às 9h, será apresentada uma seleção de músicas cantadas por vários artistas. A partir das 9h, os novos nomes do MPB ganharão destaque, mostrando suas composições do homenageado. Às 10h, o professor de língua portuguesa, Pasquale Cipro Neto, fará comentários sobre o repertório do artista. Para fechar, amanhã, às 11h, o ouvinte poderá conferir o primeiro episódio da série, Chico de trás pra frente. Durante a tarde e à noite, o telespectador será agraciado com uma linha do tempo que percorre a vida artística do cantor, além de depoimentos de fãs e várias outras homenagens.

A programação especial que homenageia o cantor e compositor Chico Buarque será realizada nesta quarta-feira (19/6).

Serviço





Chico Buarque - programação especial no dia 19/6, durante todo o dia na Rádio Cultura Brasil (77,9 MHz ou 1200 kHz), a partir das 00h.