Reddy Allor, referência do queernejo, lança single em parceria com Gabeu

A cantora, drag queen e compositora Reddy Allor, um dos nomes mais importantes dentro do movimento queernejo, se juntou com Gabeu, também referência no movimento, para criar o single Cavalo de Troia, que mistura o sertanejo com o pop. O álbum completo chega às plataformas no começo do segundo semestre.

O nome surgiu em consequência de uma conversa entre os dois artistas na qual falavam sobre o medo que pessoas da comunidade LGBTQIAP+ vivem todo dia nesse ambiente. O sentimento de afastamento e estranhamento também motivou os músicos, que fizeram da música símbolo de luta diária dos membros da comunidade.

A música Cavalo de Troia está disponível em todas as plataformas de streaming.