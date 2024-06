Liberty Mall traz sessão especial com documentário sobre Dorival Caymmi

O documentário é uma celebração do legado do músico brasileiro - (crédito: Divulgação)

O Cine Cultura Liberty Mall terá nesta quinta-feira (20/6), às 20h, uma sessão especial do filme Dorival Caymmi – um homem de afetos. Após a exibição do longa, haverá uma roda de conversa com a diretora Daniela Broitman.

Dorival Caymmi – um homem de afetos acompanha a trajetória do cantor e compositor Dorival Caymmi. O espectador é levado a uma viagem pela vida e obra de um dos maiores nomes da música brasileira que abriu caminhos para a Bossa Nova e a Tropicália. A produção é um documentário com a participação do artista, seus filhos, e ainda Caetano Veloso e Gilberto Gil.

No filme, Daniela Broitman passeia pelas referências de raiz africana, a espiritualidade no candomblé, as histórias de amor e elementos da natureza que inspiraram a obra do músico. O longa parte de uma entrevista que Dorival concedeu quando tinha 84 anos e depois segue encadeando outros depoimentos.