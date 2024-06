Marido de Cleo recebe alta depois de uma semana internado com traumatismo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

O empresário Leandro D’Lucca recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (25) após um acidente grave ao andar de skate. Ele agradeceu o apoio recebido durante sua internação: "Acabei de fazer uma tomografia e tive alta. Queria agradecer demais ao Hospital Samaritano. Tamo junto!", compartilhou em suas redes sociais.

Cleo, esposa de Leandro, também comemorou a melhora do marido: "Meu marido teve alta, graças a Deus", revelou em suas redes sociais, enquanto cuidava de sua própria saúde. A hospitalização de D’Lucca, revelada inicialmente por Leo Dias, gerou preocupação, mas Cleo tranquilizou os seguidores afirmando que o pior já havia passado e ele estava sendo bem cuidado.

O acidente ocorreu enquanto Leandro andava de skate com seu filho Gael, de nove anos, resultando em traumatismo craniano e hemorragia interna. Segundo informações, ele recebeu tratamento intensivo no setor neurológico do hospital, mas agora se recupera em casa após receber alta médica.

A assessoria de Cleo emitiu um comunicado ao Notícias da TV garantindo que Leandro está consciente e estável, recebendo os cuidados necessários para uma recuperação completa. A família agradeceu o suporte recebido e agora se concentra no processo de recuperação de D’Lucca.

