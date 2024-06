Night lab recebe cantora Larissa Luz e DJ Eric Terena nesta quinta

O Night lab é um evento realizado durante a noite no Sesi lab, apenas uma vez por mês. A edição de junho, realizada nesta quinta-feira (27/6), tem como tema o futuro ancestral, abordando a relação entre os conhecimentos tradicionais e as tecnologias contemporâneas. O Sesi lab vai receber a cantora baiana Larissa Luz, ex-vocalista do grupo Ara Ketu, e o DJ indígena Eric Terena.





A programação conta com rodas de conversas, oficinas e marca o lançamento do projeto artístico antirracista Humanæ — Trabalho em andamento, da artista Angelica Dass, que propõe uma reflexão sobre a construção social do conceito de raça. Ele conta com mais de 4 mil imagens feitas em 36 cidade em 20 países.

Serviço

Night lab

Nesta quinta-feira (27/6), das 19h às 22h, no Sesi lab (SCTS Lote 1, em frente ao conic). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), na bilheteria do museu