Pabllo Vittar é a primeira drag queen a alcançar o top 50 global do Spotify

Depois do grande sucesso de Na sua cara, parceria com Anitta, Diplo e Major Lazer, alavancando sua carreira internacional, a artista Pabllo Vittar conquista outra marca para a carreira. Ela se tornou a primeira drag queen a alcançar o top 50 no Spotify Global com sua mais recente parceria na música Alibi da cantora iraniana, Sevdaliza. A música, lançada no dia 28 de junho, dominou as paradas globais com mais de 20 milhões de streams e nesta quarta (10/7) atingiu a posição #47 no Spotify Global.

Pabllo Vittar iniciou a carreira em meados de 2015 modificando hits internacionais. Sua carreira musical começou a ganhar visibilidade em 2017 quando a drag lançou o primeiro álbum de estúdio, Vai passar mal, contendo os grandes sucessos K.O e Corpo Sensual. Desde então, a artista ganhou bastante notoriedade nacional e internacional. Se tornou a drag queen mais seguida no Instagram, ultrapassando até mesmo a influente RuPaul.

Além de ser a drag mais seguida no Instagram, com mais de 11 milhões de seguidores, a cantora soma mais de 6 milhões de ouvintes mensais na plataforma musical. O projeto mais atual lançado por Pabllo Vittar, foi seu décimo primeiro álbum, Batidão Tropical Vol. 2, lançado em nove de abril. Trazendo os clássicos do forró e do brega, a artista regravou músicas de grande sucesso dos anos 2000, como São Amores, Não Desligue o Telefone e Me Usa. Vale lembrar que a cantora realizará um show em Brasília no dia 17/8.