Zaynara e Pabllo Vittar lançam clipe do feat de ‘Quem manda em mim’

Coreografia, looks icônicos, enredo e participação especial de Pabllo Vittar descrevem o videoclipe de Quem manda em mim da artista de beat melody Zaynara. O hit que projetou a cantora nacionalmente na internet agora tem a colaboração da drag queen com novos arranjos. O lançamento pode ser conferido em todas as plataformas de streaming musical a partir desta quinta-feira (11/7), às 18h30.

Ao acompanhar Zaynara nas redes sociais, Pabllo virou fã e até cantou a música para os seguidores. O convite para participar da nova versão da composição é um encontro de artistas que se admiram mutuamente. O vídeo gravado inteiramente em São Paulo é dirigido por Getúlio Abelha e o humorista Rafa Chalub interpreta um típico machão controlador.

Ao longo do clipe, Zaynara veste cinco looks elaborados pelo estilista Neto Navarro com a identidade da cantora paraense. Três figurinos são assinados por Marco Normando e dois por Teodora Oshima. Para representar a cultura da região do Norte do Brasil, os acessórios foram responsabilidade de Carlos Penna. O design da capa é assinado por Iryna Leblon e a composição da faixa é do DJ Bispo Junior. A música marca o primeiro lançamento da cantora após assinar com a Sony Music Brasil.

Zaynara e Pabllo Vittar (foto: Jefferson Carvalho)

Confira a entrevista de Zaynara ao Correio:

Como surgiu a ideia de fazer uma nova versão de Quem Manda Em Mim com a participação de Pabllo Vittar?

Quem Manda Em Mim começou a fazer sucesso nas redes sociais logo após o vídeo do meu show no Festival Psica, no ano passado, e desde então os meus fãs têm me pedido muito um clipe e para lançar a música como um single. Em meio a tudo isso, também vi outros artistas que admiro cantarem ou postarem algo com essa música, como a Marina Sena e a própria Pabllo Vittar. Foi aí, também, que surgiu a ideia de realizarmos dois sonhos: o dos meus fãs em ter esse lançamento oficial, e o meu de contar com a colaboração da Pabllo.

Como foi o processo de colaboração com a Pabllo Vittar? Alguma história interessante dos bastidores?

Adorei a experiência de poder contar com a Pabllo, que aceitou a colaboração desde o começo e tem sido uma grande parceira. Isso se refletiu também na diária de gravação do clipe, e o resultado ficou cheio de personalidade, com as nossas características, além de ter dança e poses. A gente contou com um time incrível, tanto o meu quanto o dela, e construímos juntas a história que iríamos contar no clipe. Ainda teve a participação especial do Rafa Chalub, que ficou demais, ele interpreta um machão que é um pivô relevante.

Qual foi a inspiração para os novos arranjos e coreografia do videoclipe?

Nós trouxemos um novo arranjo para que fizesse sentido com a divisão que eu e a Pabllo fizemos dos trechos que cantamos na música. Para a coreografia, também trouxe adaptações trazidas pelo coreógrafo da Pabllo, o Hian Denys, além de também contar com quatro bailarinos paraenses que dançam comigo os movimentos que ajudam a contar a história da música por meio da mensagem de liberdade e empoderamento.

O que você espera que os fãs tirem dessa nova versão da música?

Espero que nossos fãs vibrem tanto quanto eu e a Pabllo vibramos ao pensar e preparar cada passo de Quem Manda Em Mim. E que, além disso, a letra da música também sirva de inspiração para reforçar a ideia de que ninguém tem o direito de impor crenças limitantes ou o poder de tentar nos diminuir.

Como foi a experiência de trabalhar com o diretor Getúlio Abelha e a equipe de produção do videoclipe?

Eu me senti lisonjeada em poder juntar tantos profissionais incríveis em uma equipe só. Sou fã do trabalho do Getúlio e agora admiro ainda mais o artista e a visão que ele tem.

Zaynara (foto: Jefferson Carvalho)

Você pode nos contar mais sobre a participação especial de Rafa Chalub no clipe e como foi vê-lo em um papel tão diferente do que estamos acostumados a vê-lo?

Rafa é conhecido por ser um roteirista, humorista e ator muito talentoso. A participação dele foi importante para ilustrar o que estamos contando no clipe. Ele faz um personagem que é o típico homem machista e tóxico. Personalidade completamente oposta da dele na vida real.

Quais foram os maiores desafios e as maiores recompensas na produção do clipe?

Acho que um dos maiores desafios foi conseguir conciliar as nossas agendas para realizarmos a gravação e também lidar com a nossa ansiedade para mostrar o clipe e a nova versão da música aos nossos fãs. A recompensa será, com certeza, poder entregar esse material, que foi feito com muito amor, ao nosso público.

A moda desempenha um papel importante na sua expressão artística. Como os figurinos escolhidos para o clipe refletem sua identidade e a mensagem da música?

Eu gosto muito de moda, pois é uma outra maneira de me expressar. No vídeo pude trazer cinco figurinos diferentes em sua essência, mas que se conectam com o meu Pará, com o Beat Melody, com o meu eu em cima dos palcos e também sobre empoderamento e poder feminino.

Como você vê a evolução do seu estilo musical e artístico desde o lançamento de Quem Manda Em Mim até agora?

Eu sinto muito orgulho em poder ser porta voz do meu Norte e em poder levar o gênero do Beat Melody para todo o país. A faixa é um exemplo disso, a possibilidade de ocupar cada vez mais espaços como uma mulher jovem, paraense e com convicções que precisou vencer diversas barreiras através da arte para que a minha música alcance cada vez mais espaços.