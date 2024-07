Fundador de Seu Estrelo recebe título de cidadão honorário

Criador do grupo cultural Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro, Tico Magalhães foi contemplado com o título de cidadão honorário de Brasília no dia 15 de junho, pela Câmara Legislativa do DF (CLDF), em uma cerimônia no Centro Tradicional de Invenção Cultural. Uma segunda cerimônia para celebrar o reconhecimento está prevista para ser realizada em setembro.

Tico Magalhães, 48 anos, chegou à capital quando tinha 17 e já demonstrava grande interesse pelo cenário cultural de seu estado natal, Pernambuco. Brasília foi onde o artista encontrou inspiração para produzir a obra Calango Voador, que deu origem ao Fuá de seu Estrelo, uma brincadeira que consiste em explorar o imaginário popular por meio de personagens inspirados na fauna e em elementos do cerrado e da capital.

Mesmo tendo nascido em Recife, Tico conta que já se considerava brasiliense antes de receber o reconhecimento. “Entender a nossa terra e fazer cultura por modo dela. Isso me inspirou a buscar em Brasília o que agora sou, habitando aqui e deixando essa terra me habitar. Criar e inventar a partir desse lugar”, conta Tico Magalhães, em nota. O deputado Gabriel Magno demonstrou satisfação pelo título dado a Tico. “A partir de hoje o Tico é nosso. Ele também é brasiliense. Esse título não é só para Tico. A gente sabe que ele é coletivo, é para todo mundo desse espaço, todo mundo da orquestra”, diz Magno, em nota.