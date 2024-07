Cia de Cantores Líricos de Brasília abre inscrições para o Coral oficial

A Cia de Cantores Líricos de Brasília vair dar oportunidade para pessoas em situação vulnerável, escolas públicas e pessoas com pouco conhecimento do mundo artístico para participarem do Coral Oficial da Cia de Cantores Líricos de Brasília. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis até o dia domingo (28/7) acessando o docs. A iniciativa conta com o Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC) e deve ser realizada a partir do 2º semestre de 2024.

Com 20 anos de história, a Cia de Cantores Líricos de Brasília é dedicada ao gênero operístico e oferece treinos exclusivos com os fundadores do projeto, Renata Dourado, Gustavo Rocha, Érika Kallina e Rafael Ribeiro. A ideia é buscar e projetar artistas da ópera local, além de popularizar o gênero operístico. Serão selecionados, no total, de 100 a 150 artistas para participar do Coral oficial. Aqueles que passarem para a próxima etapa irão participar de aulas de canto, sendo apresentado no final quatro projetos acompanhados por orquestras.

As aulas serão realizadas a partir do dia 5 de agosto, todas as segundas e terças-feiras, das 20h às 22h, no Eixo Cultural lbero-Americano (Sala Plínio Marcos). “Nosso maior objetivo é proporcionar conhecimento vocal e musical para a população do DF. Podem participar pessoas com ou sem experiência em coral”, conta uma das fundadoras do projeto, Renata Dourado, em nota.





Serviço

Inscrições para participar do Coral oficial da Cia de Cantores Líricos de Brasília

Inscrições disponíveis até o domingo (28/7), enviando formulário pelo site: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJNfLt6LgjiQHiwlDY3zxCG-C-tyk_dLMITq8uufo_cKx3LA/viewform .

Não recomendado para menores de 12 anos.