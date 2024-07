Katy Perry, The Weeknd e mais: shows internacionais no Brasil em 2024

Faltam pouco mais de quatro meses para acabar o ano mas ainda restam vários shows internacionais marcados para 2024. A lista de apresentações é diversa e conta com nomes de variados ramos da música.

Um dos artistas mais aguardados é Bruno Mars, que esteve no Brasil no ano passado para participar do The Town. O cantor acabou conquistando o coração dos brasileiros e decidiu retornar no final de 2024 para fazer shows solo.

Bruninho tem apresentações marcadas para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Minas Gerais e Brasília. Ele ainda fará um show beneficente para ajudar as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul.

Recentemente, The Weeknd e Travis Scott também anunciaram shows no Brasil. Travis já estava confirmado para se apresentar no Rock in Rio, mas anunciou um show solo. Já The Weeknd esteve no Brasil recentemente e voltará em setembro.

Após Louis Tomlinson fazer show no Brasil, seu colega do One Direction, Niall Horan, também marcou uma apresentação no país. Ele passará por São Paulo e Rio de Janeiro com a turnê do álbum The Show.

Os rockeiros não ficam de fora da programação. A banda Slipknot chegará em outubro para o festival Knotfest. Deep Purple também tem apresentação marcada em terras brasileiras. Iron Maiden se apresenta em São Paulo em dezembro.

Um dos festivais mais movimentados do ano, o Rock in Rio receberá grandes nomes em comemoração aos 40 anos do evento. Katy Perry, Ed Sheeran, Shawn Mendes, Imagine Dragons, Karol G, Akon, Ne-Yo, entre outros, subirão ao Palco Mundo em setembro.

Confira a agenda completa de shows:

The Weeknd - 7 de setembro, em São Paulo

Rock in Rio - 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, no Rio de Janeiro

Deep Purple - 13 de setembro, em São Paulo

Ne-Yo - 19 de setembro, em São Paulo

Mariah Carey - 20 de setembro, em São Paulo

Joss Stone - 24 de setembro, em São Paulo

Niall Horan - 28 de setembro, em São Paulo, e 29 de setembro, no Rio de Janeiro

Bruno Mars - 1º de outubro a 5 de novembro, em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte

Paul McCartney - 15 e 16 de outubro em São Paulo; e 19 de outubro em Florianópolis

Knotfest - 19 e 20 de outubro, em São Paulo

Lenny Kravitz - 23 de novembro, em São Paulo

Iron Maiden - 6 de dezembro, em São Paulo