Cantora sofre arritmia cardíaca e é internada às pressas

A cantora Nana Caymmi, de 83 anos, recebeu atendimento médico na emergência da Casa de Saúde São José, localizada no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro, na madrugada de sexta-feira (26/7).

Ela foi internada na Unidade Coronariana e, até a última atualização desta notícia, não havia previsão de alta. Longe dos palcos, Nana retomou as gravações neste ano após um intervalo de 4 anos.

Em abril, ela foi convidada pelo cantor e violonista Renato Braz para participar de uma faixa do álbum “Canário do Reino”, lançado este mês.

A gravação do dueto aconteceu na casa de Nana, com o pianista Cristóvão Bastos. A arritmia cardíaca acontece quando o ritmo dos batimentos do coração se altera, podendo se tornar mais rápido (taquicardia) ou mais lento (bradicardia) do que o habitual.