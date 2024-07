Zé Felipe confessa planos de pausar a carreira após nascimento de filho

Zé Felipe abriu o coração sobre as expectativas pela chegada do terceiro filho, José Leonardo, fruto do seu relacionamento com Virginia Fonseca, com quem é casado desde 2021.

O cantor, que recentemente alcançou o topo do Spotify Brasil com ‘Desilusão (MTG)’, uma releitura ao lado do MC Jacaré da canção ‘Não Tente Me Impedir’ (2009), da dupla Bruno e Marrone, confessou que pretende dar uma diminuída no ritmo de atividades na carreira.

Leia também: Show de Zé Felipe teria sido cancelado por fracasso nas vendas

"Vamos desacelerar um pouco para curtir a chegada do Zé Leonardo e ajudar a Virginia. Vamos fazer tudo com calma nesse primeiro momento", disse Zé Felipe, em entrevista à revista Quem, que também é pai de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, e não economizou elogios à apresentadora do SBT.

"Ela é uma mulher e mãe incrível, que amo e admiro cada dia mais", derreteu-se o filho de Leonardo. Sob domínio da própria carreira, Zé afirmou que pretende focar ainda mais na vida artística.

Leia também: João Guilherme revela desejo de ser pai e construir família

"Agora tem que trabalhar triplicado, né? Três filhos (risos). Mas não tem como mensurar a paternidade. É um amor único. Só quem é pai e mãe sabe o quão abençoado é esse amor. Só posso agradecer a Deus por ter uma família tão jovem. Meu sentimento é de gratidão e foco", explicou.

O post Zé Felipe confessa planos de pausar a carreira após nascimento do terceiro filho foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.