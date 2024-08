Prime Video lança lança teaser de novo reality show brasileiro

Pôster oficial do novo programa apresentado por Flávia Alessandra e Otaviano Costa - (crédito: Divulgação)

O Prime Video divulgou, nesta terça-feira (30/7), o teaser oficial e os participantes do novo reality show brasileiro Ilha da tentação. A produção, que terá episódios lançados a partir do dia 20 de setembro, acompanha a jornada dos casais ao testarem seus relacionamentos. O programa será apresentado por Flávia Alessandra e Otaviano Costa.

Além de introduzir ao público os quatro casais participantes, o teaser traz uma prévia do que eles viverão: separados em duas vilas isoladas uma da outra, eles serão testados enquanto interagem com um grupo de solteiros atraentes. A produção contará com um total de oito episódios.

Ilha da tentação é uma das três novas versões do reality show que representará quatro países da América Latina: México, Brasil, Argentina e Chile. Com mais de duas décadas de existência, o reality show já viajou para mais de 20 países, como Estados Unidos, Espanha, Alemanha e Holanda.