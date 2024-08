'Vidas Bandidas', nova série da Disney+, traz Juliana Paes como vilã

A nova minissérie original Vidas Bandidas ganhou um teaser e um novo pôster nesta quarta-feira (31/7). A produção estreia na plataforma Disney+ dia 21 de agosto. O elenco conta com Juliana Paes como protagonista, Rodrigo Simas e Thomás Aquino.

Vidas Bandidas, a mais nova produção da Disney+, traz Juliana Paes como Bruna. Ela interpreta uma chefe de quadrilha que assalta turistas no Rio de Janeiro. A trama de vingança se desenvolve quando Bruna se envolve em um conflito com parceiros de crime.

Com data de estreia marcada para o dia 21 de agosto, a produção traz Rodrigo Simas, Thomás Aquino, Larissa Bocchino e Larissa Nunes. As novas imagens da minissérie fizeram o público recordar a personagem Bibi Perigosa, interpretada por Juliana Paes na novela Força do Querer em 2017.