Projeto que ensina técnicas de circo chega à Santa Maria neste sábado

No próximo sábado (10/8), das 9h30 às 13h, Santa Maria recebe, no Espaço da Tantan de Arte, Cultura e Eventos, a primeira oficina gratuita de circo e teatro do Circando, projeto que promove o acesso e ensino da arte circense para moradores da região administrativa. As inscrições — que devem ser feitas via formulário — estão abertas para adultos e jovens a partir de 14 anos. O formulário de inscrição pode ser encontrado em link na bio do perfil @circandosm, no Instagram. Ao todo, 60 vagas foram disponibilizadas para o público, com algumas especialmente reservadas para pessoas negras, pessoas trans e pessoas com deficiência auditiva.

Acrobacias de solo, consciência corporal, malabarismo e vivência aérea são algumas das habilidades construídas durante o período de realização das oficinas. Para além do desenvolvimento de aptidões artísticas e técnicas, o projeto permite uma formação comportamental aos inscritos selecionados, ao colaborar para o acesso cultural, a inclusão, a interação comunitária, o senso de pertencimento e a valorização do profissional das artes.

Para Ana Sofia Lamas, diretora do Circando, o projeto vai muito além do ensino da arte circense. “A ideia do projeto é potencializar o desenvolvimento físico, intelectual, emocional e social dos participantes, empoderando-os e democratizando o acesso à cultura como forma de inclusão social e apoio ao crescimento econômico”, afirma a diretora do projeto, em nota. Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF), as oficinas estão previstas para ocorrer todos os sábados, até 21 de setembro.

Serviço

Projeto Circando

Aos sábados, de 10 de agosto a 21 de setembro, das 9h30 às 13h, no Espaço da Tantan de Arte, Cultura e Eventos (AC 419, conjunto D, lote 13, Santa Maria). Inscrições gratuitas no link na bio do Instagram @circandosm. Vagas: 60.