Com três indicações, Anitta representa o Brasil na premiação do VMA

A MTV revelou, nesta terça-feira (6/8), a lista dos artistas indicados para o VMA 2024, que será realizado no dia 10 de setembro, com exibição ao vivo para mais de 150 países. Anitta está representando o Brasil com três indicações, incluindo melhor montagem e melhor clipe latino pela canção Mil Veces e pela canção Bellakeo, em parceria com o cantor Peso Puma.



A premiação estabelecida em 2018 tem o intuito de reunir artistas cujo trabalho e impacto cultural tenham transformado a indústria da música. A cantora Taylor Swift lidera a premiação com dez indicações, incluindo a de melhor clipe do ano com Fortnight. Post Malone fica logo atrás com nove indicações, seguido dos artistas Eminem, Ariana Grande e Sabrina Carpenter com seis cada, Megan Thee Stallion e SZA com cinco cada e LISA, Olivia Rodrigo e Teddy Swims com quatro indicações cada.

Sabrina Carpenter, Teddy Swims e Chappell Roan estão entre os 29 artistas que foram indicados pela primeira vez no VMA. A partir desta quarta (7/8), os fãs podem votar em seus artistas favoritos em 15 categorias agêneros, incluindo Clipe do Ano, Melhor Feat e Artista do Ano, no site oficial, até sexta-feira (30/8). A votação para Artista Revelação ficará aberta até a data do show, 10 de setembro.