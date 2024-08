Gracyanne Barbosa comenta sobre tentativa de reconciliação com Belo: "Família e negócios" - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre os rumos em torno da possível reconciliação com Belo. Isso porque, a musa fitness, que anunciou sua saída da mansão que vivia com o cantor, de quem oficializou a separação em abril, comentou acerca do assunto.



"Família e negócios"

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, a influenciadora digital negou os planos para recomeçar o relacionamento: "Não existiu uma tentativa de reconciliação com o Belo. Não tentamos voltar em nenhum momento. Apenas temos uma relação de amizade e respeito. Além disso, temos toda uma logística para organizar com família e negócios", disse.

Gracyanne ressaltou que está de mudança para São Paulo, e que não tem planos de dividir o teto com outra pessoa. "Preciso de um momento meu. Dei uma casa para a minha mãe e quero que ela faça tudo como sempre sonhou. A decoração dos sonhos dela", contou.

"Quero aproveitar o meu momento e poder proporcionar para minha mãe e irmãs tudo que elas sempre sonharam" disse ela, que dividia a casa com a sua família e com a família de Belo

