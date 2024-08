Espetáculo do humorista Matheus Ceará chega a Brasília nesta sexta (9/8)

Matheus Ceará chega à capital do País com "Mete a Mão que o Dedo é Pouco" - (crédito: Divulgação/Clara Camarano)

O humorista Matheus Ceará traz a peça Mete a mão que o dedo é pouco para Brasília, nesta sexta-feira (9/8), no Teatro Caesb em Águas Claras, a partir das 21h. Outra apresentação da peça também será realizada no sábado (10/8), no Teatro do Museu da República, também às 21h. Os ingressos estão à venda a partir de R$70, pelo site.

A peça Mete a mão que o dedo é pouco aborda temas do dia a dia com muito humor e abre espaço para que o público tenha a possibilidade de pedir suas piadas favoritas. O espetáculo leva aos palcos piadas desbocadas e o ator interpreta o personagem que o deixou famoso na TV por conta do programa A praça é nossa. “Se você aprendeu a gostar do Matheus Ceará naquele banco de praça, vai amar o espetáculo”, convida o humorista.





Serviço

Espetáculo Mete a Mão que o Dedo é Pouco

Nesta sexta-feira (9/8), no Teatro Caesb em Águas Claras (Av. Sibipiruna – Lotes 13/21), a partir das 21h. Ingressos no site. Não recomendado para menores de 14 anos.