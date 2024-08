Ator revelou que sofreu com a questão da baixa autoestima durante a adolescência - (crédito: Reprodução/Instagram/André Ivo)

Breno da Matta está no ar em Renascer, na pele do personagem Lívio, o pastor do remake da novela das nove da Globo. O ator fez confissões inéditas sobre a vida amorosa fora das câmeras.



Em entrevista ao jornal Extra, o ator revelou que sofreu com a questão da baixa autoestima durante a fase da adolescência, e em virtude disto, demorou para que tivesse seu primeiro beijo.

"Só fui dar meu primeiro beijo aos 15 anos. A autoestima sempre foi uma questão. Hoje, se eu boto um moletom, não sou um galã, e, sim, ladrão. Ando na rua, as pessoas atravessam para o outro lado, seguram a bolsa… ", disse o pastor de Renascer. "Me sinto bonito, mas sei que tem muita gente que não vai achar isso", explicou Breno da Matta.

"Pegava ninguém"

O ator baiano descreveu ter enfrentado conflitos internos com a aceitação. "Na adolescência, não pegava ninguém na escola. Só comecei a me entender com um homem bonito quando fui morar em Salvador, que é uma cidade preta", contou.

O post Pastor em Renascer, Breno da Matta faz confissões sobre a vida amorosa: "Pegava ninguém" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.