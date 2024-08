Neta de Gilberto Gil lança single Choro Rosa (versão diamante bruto)

A cantora e compositora Flor Gil lançou, nesta quarta-feira (7/8), o single Choro Rosa (versão diamante bruto) em colaboração com a artista portuguesa Maro. A música faz parte do álbum de estreia de Flor, que deve sair no segundo semestre de 2024. A música já está disponível nas plataformas digitais.

O single Choro Rosa (versão diamante bruto) foi gravado em Almada, em Portugal. A música deixa em evidência a intimidade que Flor tem com o violão. No caso desta canção de estreia, ela colabora com a cantora portuguesa Maro, vencedora do prêmio de melhor música no Festival da Canção e finalista do Eurovision. “Eu mostrei os acordes que estava criando e a Maro os desenvolveu com um violão mais português e espanhol. Foi um encontro musical muito bonito”, revela Flor Gil, em nota.

Com uma vasta família composta de artistas, incluindo seu avô Gilberto Gil, Flor estreia com um olhar amplo para as suas referências, porém sem se limitar a elas. “A bagagem que tive do palco brasileiro, do MPB e da minha família vão andar comigo para onde eu for e, de fato, aparecem no meu trabalho. Mas tem algo diferente no que trago agora. Algo que não é totalmente brasileiro e que também não se encaixa em um gênero exato. Sinto que, com esse trabalho, vou surpreender as expectativas que as pessoas têm por me associarem diretamente ao meu avô”, garante a artista, em material de divulgação.