Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (13/8)

O jogo da consciência

Data estelar: Lua cresce em Sagitário.

A consciência é uma réplica do funcionamento do Cosmo, o poder supremo de compreender todas as conexões que vinculam o infinito e o infinitesimal, e por as compreender também adquirir a destreza de navegar por onde quiser, na hora que quiser, sob o efeito da vontade.



Graças à consciência, o ser humano é, potencialmente, uma experiência cósmica completa, mas o jogo consiste em se aproximar à consciência pelo lado de dentro dela, por própria vontade, porque nos cansamos da ignorância e respondemos a essa aspiração de conhecer o “algo maior” que pressentimos, sem saber definir esse pressentimento.



Ou seja, a consciência não se desenvolve por si só, pelo mero efeito de nascermos humanos, nada disso, a consciência precisa ser aproximada porque assim o queremos e por isso nos esforçamos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O discernimento é um instrumento da mente que não funciona espontaneamente, é preciso usar a força de vontade para, diante da diversidade emocionante de propostas, você reconhecer o que seja bom e ruim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A medida de segurança que sua alma busca não será encontrada em objetos de conforto nem em situações concretas que possam ser adquiridas com dinheiro. Essa medida de segurança será encontrada através de bons relacionamentos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Agora você tem mais margem de manobra para fazer as coisas do seu jeito, mesmo que ao tomar as iniciativas você tenha de enfrentar algumas resistências. Em vez de enfrentar as resistências, se dedique a driblá-las.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Por mais que você conte com pessoas queridas e íntimas, este é um momento em que o mais importante há de ser mantido em segredo, já que as pessoas, ao opinarem, produziriam desgaste e tirariam o foco do que é importante.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O que seja necessário fazer, encare você com a maior das boas vontades possível, porque a necessidade é a verdadeira mãe do destino, enquanto os desejos pretendem sempre usurpar esse lugar de mãe do destino.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há tempos em que é melhor se esconder e deixar as coisas acontecerem automaticamente, mas há outros tempos, como agora, em que sua alma precisa entrar no campo de batalha e fazer acontecer o que pretende.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Seria ideal que as pessoas dialogassem, mas esse exercício anda raro nos dias de hoje, em que todo mundo se encerra no seu mundinho de argumentações e opiniões. Mesmo assim, vale a pena encontrar alguém com quem conversar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Às vezes a gente se convence totalmente de as coisas serem assim e assado, mas depois descobrimos que eram diferentes do que pareciam. Nessa hora a alma há de se redimir, e da próxima vez investigar direito.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As alianças que podem ser feitas nesta parte do caminho são promissoras, abrem uma perspectiva de crescimento futuro que não há de ser tratada com displicência, como se nada valessem. Valorize o que as pessoas trazem.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As potencialidades que este momento encerra são maravilhosas, porém, estão ocultas da mesma forma com que as grandes e frondosas árvores se encontram ocultas em sementes que não parecem grande coisa.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há momentos da vida, como agora, em que não há de importar se vai dar certo ou não o que você pretende, o único que importa é que você tome atitudes práticas para expressar seus sentimentos com bastante criatividade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Evite a inércia, agora é um momento no qual você encontra a oportunidade de fazer avançar seus interesses. Deixe de lado a necessidade de resolver tudo de uma tacada só, faça o que seja possível apenas.