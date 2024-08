Drag Queen Reddy Allor lança Cavalo de Troia, o álbum de estreia

A Drag Queen vencedora do programa Queen Stars Brasil, Reddy Allor, lançou o álbum de estreia em colaboração com o cantor Gabeu, Cavalo de Troia, na quinta-feira (8/8). O novo disco está disponível em todas as plataformas digitais e mescla ritmos tradicionais como a moda de viola, pop, brega e piseiro.

Cavalo de Troia explora diferentes vertentes musicais, baseadas no modão mas com influências de gêneros e ritmos que são a essência artística dos artistas, com o intuito de incluir artistas LGBTQIA+ no cenário da música sertaneja que muitas vezes afasta esse grupo social. “Esse é o meu primeiro álbum, então sinto que estou no processo de construção e amadurecimento da minha carreira e do meu repertório. Por ser uma artista sertaneja e Drag Queen, acredito que minha arte pode e deve combinar muitas possibilidades, então me sinto no processo de testar, experimentar e construir o que quero pra mim, pra minha arte e pros meus fãs”, conta Reddy, em nota.

O álbum de Reddy Allor contabiliza no total oito faixas, todas com a participação do cantor e compositor sertanejo Gabeu, notável por ser um dos percussores do queernejo, uma vertente da música sertaneja que apresenta composições no ponto de vista de pessoas LGBTQIA+. Além de Gabeu, o projeto conta com participações dos artistas Gaby Amarantos, Alice Marcone e Romero Ferro. Cavalo de Troia já se encontra disponível em todas as plataformas digitais.