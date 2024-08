"Me sinto orgulhosa de mim", diz Rebeca Andrade em café com Ana Maria Braga

Rebeca Andrade participou do programa Mais Você, da Rede Globo nesta terça-feira (13/8). A ginasta foi chamada por Ana Maria Braga para tomar um café da manhã caprichado, após conquistar quatro medalhas nas Olimpíadas de Paris. O convite foi enviado à Rebeca após a atleta revelar que pensa em receitas antes das execuções de exercícios.

Durante a conversa, a apresentadora mostrou um vídeo de Rebeca sendo ovacionada no voo de volta para São Paulo. "É muito dificil chegar nesse patamar, são muitos anos de treinamento para que as pessoas conheçam ao menos um pedaço do que é o nosso esporte. Essa Olimpíada mostrou a nossa garra, nossa equipe, nossa ginástica, toda a equipe que preparou a gente para estar ali dentro", disse a ginasta.

A atleta revelou que decidiu ser ginasta quando tinha apenas cinco anos e que recebeu muito apoio da mãe durante todo o processo. "Queria ter as minhas realizações, mas ganhei muito mais do que isso. É um orgulho enorme, me sinto muito orgulhosa de mim", disse Rebecca.

Questionada por Ana Maria Braga se já caiu praticando os movimentos, Rebeca disse que já caiu várias vezes: "Já caí de cabeça, já torci o pé, já caí toda torta. Mas faz parte".

Na final do solo, onde a atleta faturou o ouro, a ginasta norte-americana Simone Biles perdeu pontos após pisar fora da marcação. Rebeca disse que a oponente já sentia que havia perdido o primeiro lugar. "Ela (Simone) é de outro mundo. O talento dela, as coisas que ela tem capacidade de fazer é surreal", afirmou.



Na sequência da entrevista, a brasileira também revelou que não há rivalidade entre as duas e que ambas se apoiam. "Fiquei muito feliz que ela voltou", disse Rebeca, se referindo a desistência de Biles nas Olimpíadas de Tóquio para cuidar da saúde mental. A declaração emocionou Ana Maria, que começou a chorar na sequência.

Maior medalhista do Brasil

Após competir nos Jogos de Paris, Rebeca Andrade se tornou a atleta brasileira com o maior número de madalhas olímpicas. Ao longo da competição, ela conquistou quatro medalhas, sendo uma de bronze, duas de prata e uma de ouro.

As medalhas se somam às outras duas conquistadas em Tóquio, em 2021. Na ocasião, ela ganhou o ouro no salto e a prata no individual geral. Com o desempenho, Rebeca ultrapassou os recordes de Robert Scheidt e Torben Grael, que contabilizam cinco medalhas.