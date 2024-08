‘Tem gente duvidando da paternidade do meu pai’: Patrícia Ramos se irrita com seguidores

Patrícia Ramos emocionou seus seguidores ao compartilhar um vídeo em que presenteia seu pai com uma caixa cheia de dinheiro, explicando que se trata da aposentadoria dele como presente de Dia dos Pais. No entanto, a postagem gerou reações inesperadas, com alguns internautas questionando a paternidade dela e a negritude de sua mãe, sugerindo até que Patrícia fosse adotada.



A influenciadora expressou sua frustração com os comentários maldosos, dizendo que a situação a faz querer adotar um perfil mais reservado nas redes sociais. "Só postar vídeo ‘hahaha que legal’ e sumir", desabafou Patrícia, revelando o impacto emocional dessas críticas.

No próprio post em que compartilhou o vídeo, Patrícia pediu mais "noção" aos internautas, lembrando que ela também tem família que lê os comentários. Ela ressaltou que o momento era especial para ela e para seu pai, e pediu que as pessoas evitassem comentários desrespeitosos.

Além do vídeo, Patrícia também compartilhou fotos do almoço de Dia dos Pais com a família e imagens ao lado do pai, reforçando a importância desse dia para eles e pedindo mais respeito nas interações online.

fiz um post de dia dos pais



e tem gente duvidando da paternidade do meu pai

duvidando da negritude da minha mãe

supondo q eu sou adotada



A cada dia q passa eu sinto mais vontade de ser low profile

So postar vídeo “hahaha q legal”e sumir August 11, 2024