Debate mobiliza espectadores de 'O contato', longa em pré-estreia

Documentário dirigido por Vicente Ferraz, O contato, terá pré-estreia para convidados, nesta quarta (14/8), às 19h, com direito a debate, no Cine Brasília (EQS 106/107). O filme entrará no circuito, a partir da quinta-feira (15/8). Brasília, Rio de Janeiro, Manaus, Belém e São Paulo ganharão sessões. Em Brasília, os espectadores convidados poderão acompanhar debate com o diretor Vicente Ferraz e a produtora Juliana de Carvalho. A sessão especial homenageia o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, assassinados a tiros, em 2022, em decorrência da violência de repressão ao ativismo na região do Vale do Javari, na Amazônia.

O contato explora a travessia de personagens entre suas aldeias e a cidade indígena de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. As três histórias estão conectadas pelo Rio Negro no qual os personagens percorrem cerca de 3000km para chegarem aos seus destinos. Um grupo Yanomami leva um filme sobre o seu povo para ser exibido na aldeia, uma mulher da etnia Arapaso viaja até a cidade para cuidar de sua filha com depressão e uma família Hupda e Baniwa, duas etnias que historicamente não se relacionavam, apresentam seu filho do povo Baniwa para os parentes distantes do povo Hupda.

Mostrando etnias diversificadas, O contato oferece uma imersão no cotidiano dos habitantes originários do Alto Rio Negro, capturando a diversidade linguística, os sonhos e as práticas de sobrevivência. O documentário também mostra a realidade sombria da região, ameaçada pelo avanço do narco-garimpo. O contato não só destaca a beleza e a riqueza cultural da Amazônia como também os desafios enfrentados pelos povos indígenas em sua luta para preservar sua identidade e seu ambiente diante de ameaças externas. O filme teve sua première mundial durante a Mostra Competitiva do Festival É Tudo Verdade 2023 e foi exibido, também no ano passado, no Festival Internacional do Novo Cine Latino-Americano, em Havana, Cuba.