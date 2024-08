União Brasileira de Escritores anuncia finalistas do Troféu Juca Pato

A União Brasileira de Escritores (UBE) divulgou os cinco finalistas do Troféu Juca Pato 2024, o prêmio “Intelectual do Ano”. A escolha foi feita pela diretoria da entidade, baseada nos resultados de uma indicação aberta ao público. A lista contempla escritores que publicaram obra inédita de sua autoria no Brasil no ano passado.

A professora, escritora e empreendedora indígena carioca Eliane Potiguara está entre os finalistas por O vento espalha minha voz originária. O escritor, roteirista, dramaturgo, diretor de cinema e jornalista João Silvério Trevisan entrou na lista após o lançamento da autoficção Meu irmão, eu mesmo. Já as escritoras Maria Valéria Rezende e Míriam Leitão, respectivamente, pelo livro de contos O mistério de Digiolho e pelo relato jornalístico Amazônia na encruzilhada: o poder da destruição e o tempo das possibilidades. Socorro Acioli fecha a lista de candidatos pelo livro Oração para desaparecer.

O vencedor será escolhido por meio de uma votação pelos sócios da UBE, que acontecerá entre os dias 12 de agosto e 13 de setembro neste link. O resultado será anunciado no dia 20 de setembro. Criado em 1962 pelo escritor Marcos Rey, o Troféu Juca Pato é uma homenagem a uma personalidade que, ao ter publicado um livro de repercussão nacional no ano anterior, se destaque em uma área do conhecimento pela sua obra literária e também pela sua contribuição para o desenvolvimento do país na defesa dos valores humanos e democráticos.