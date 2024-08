Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (15/8)

Preserva tua devoção



Data estelar: Marte e Saturno em quadratura.



A devoção é mais importante do que a religião, porque essa, pelo fato de ser uma instituição, se torna dogmática e perde, com o passar do tempo, o espírito que promove a devoção em nossa humanidade.



Fundamental mesmo é que preserves tua devoção, porque esta é uma corrente cósmica de poder colossal, capacitada a te conectar com aquilo em que a deposites, seja essa uma causa humanitária, uma ideologia, uma pessoa pela qual te apaixones, teu trabalho, teus filhos, não importa a natureza da causa que abraces, o que importa é que preserves uma conexão mediante a qual tua devoção possa se dinamizar.



As religiões, se não fossem dogmáticas, seriam ótimos recipientes da devoção, porque nos conectam aos santos e santas, que são os humanos como nós, mas que abriram passagem através da ignorância.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você não precisa fazer demonstrações de força nesta parte do caminho, mas observar com a maior serenidade possível tudo que anda acontecendo, aguardando por um momento mais propício para tomar iniciativas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É impossível desvincular sua atividade pessoal e os resultados que você, particularmente, almeja conquistar, do que anda afetando a todos os seres humanos pelo andar da história. Somos todos um só reino da natureza.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As contrariedades hão de ser respeitadas como sinais do destino, para que sua alma se recuse a seguir o caminho das pretensões desejadas e se dedique, pelo menos temporariamente, a seguir pelo caminho das necessidades.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A luta do ser humano contra o destino inevitável é antiga, mas até agora só os heróis e heroínas conseguiram algum tipo de vitória. De resto, parece ser mais sábio aceitar as condições duras que o destino impuser.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Difícil manter o equilíbrio quando anda todo mundo chutando o balde, porém, é isso que sua alma precisa fazer, sem temer as adversidades que se apresentarem, mas as encarar como chances de fazer retificações.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que esteja todo mundo contra você, mesmo assim insista em manter o rumo pretendido, porque os resultados serão favoráveis a você, e as pessoas contrariadas terão de se redimir, ou fazer cara de panorama. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Sempre haverá pontas soltas, o importante é que, ao descobri-las, você se muna de boa vontade para as amarrar e solucionar os problemas que apresentarem. O ideal e o real andam bastante distantes entre si. É assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Forçar a barra é uma tentação, mas seria melhor você não cair nela, porque os efeitos colaterais sobrelevariam qualquer tipo de vantagem que, supostamente, você ganharia por forçar a barra. Faça cálculos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando as pessoas falharem e cometerem trapalhadas, procure as ajudar a se recomporem o mais rápido possível, agregando um tanto de bom humor à situação. Assim, com um ambiente mais leve, todo mundo se beneficia.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Provavelmente você se depare com que o caminho pela frente era bastante mais difícil do que tinha imaginado, mas agora não seria propício voltar atrás. Siga em frente, porque logo mais tudo ficará mais fácil.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para realizar todas as vontades que ardem em seu coração seria necessário contar com recursos abundantes que, por enquanto, não se encontram disponíveis. Melhor você se ater ao que seja possível, sem grandes voos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



A perfeição é desejável, evite a desconsiderar só porque pareça impossível conquistá-la. Mantenha a visão da perfeição bem clara e lúcida em sua mente enquanto, aqui e agora, você faça o que seja possível. É por aí.